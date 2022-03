Az osztrák főváros szinte azonnal reagált Ukrajna megtámadásának hírére és három teherautónyi segélyszállítmányt – javarészt orvosi eszközöket – indított útnak Kijevbe és Odesszába. Ezeket ma további hat teherautónyi segélyszállítmány követte, benne kórházi ágyakkal, hordágyakkal, takarókkal és ultrahang-berendezésekkel.

A városvezetés döntött továbbá arról, hogy fogadóállomást alakítanak ki a 2. kerületi Engerthstraßéban található sportcsarnokban, ahol az Ukrajnából érkezők humanitárius elsősegély-ellátásban részesülhetnek, vagyis ételt, italt kapnak, ruhát és tisztálkodási szereket, és nyugodt körülmények között kipihenhetik magukat mielőtt továbbindulnak nyugatra vagy átmeneti szállásra kerülnek. A piciket gyereksarok várja, akinek szüksége van rá, orvosi vagy pszichoszociális ellátást vehet igénybe és mindenkit letesztelnek koronavírus-fertőzésre. Itt eddig mintegy négyezer embert láttak el.

A nemrégiben még oltópontként működő Austria Center Viennába azokat a menekülteket várják, akik hosszabb távon Bécsben szeretnének maradni. Ők az ehhez szükséges információkhoz juthatnak itt hozzá és pszichoszociális ellátásban is részesülnek. Sőt, a szálláskeresésben is segítséget kapnak, hogy minél előbb megkezdhessék új életüket az osztrák fővárosban. Az Austria Centerben egyszerre 250 menekültet tudnak információkkal ellátni, a maximális létszámkorlát jelenleg naponta ezer ember.

Bécs újabb 60 tonnányi segélyszállítmányt indított útnak Ukrajnába © PID/David Bohmann

Ezen kívül a Diakonie, az evangélikus egyház szeretetszolgálatait tömörítő szervezet segitségével adatbázist hoztak létre a bécsiek által felajánlott szálláshelyekről, illetve folyamatosan közvetítik ki ezeket. A város nevelőszülőket keres a kísérő nélkül érkező gyerekek és fiatalok számára és minden területen igyekszik segíteni az ukrajnai menekülteket. A hivatalokban például előzetes időpontfoglalás nélkül intézhetik a lakcímbejelentést, ingyen utazhatnak a bécsi tömegközlekedési eszközökön és parkolójegyet sem kell váltaniuk.

Ukrán és német nyelvű információkkal bővítették Bécs bevándorlóknak szóló oldalát, a „StartWien”-t. Itt szálláslehetőségekről, orvosi ellátásról, tömegközlekedésről és tartózkodási jogosultságról találnak információkat. A város integrációs ügyosztályán pedig ukránul is kapnak tájékoztatást regisztrációról, az osztrák tb-rendszer működéséről, a gyerekek iskolai és óvodai elhelyezéséről valamint a munkaerőpiaci belépésről.

Bécs közben megkezdte a felkészülést a menekült gyerekek iskolai elhelyezésére és oktatására. Mivel az osztrák fővárosban viszonylag kicsi az ukrán közösség, a menekültek között is keresnek tanárokat, akik a jövőben a gyerekeket taníthatnák. Az első menekült gyerekek – mintegy húszan – pedig már be is ülhettek az iskolapadba. Egyelőre a hagyományos osztályokban helyezték el őket, de a jövőben az sem elképzelhetetlen, hogy külön osztályokat hoznak létre nekik.

Auszria egyelőre tranzitországnak számít, az eddigi mintegy negyvenötezer menekült 75-80 százaléka azonnal továbbutazik Franciaországba, Olaszországba vagy Németországba, ahol sokkal nagyobb ukrán közösségek élnek.