A Yahodina család hat tagja kapott szállást elsőként a mosonmagyaróvári önkormányzat által biztosított átmeneti fogadóhelyen, melyet tegnap adtak át hivatalosan Nagy István agrárminiszter és Árvay István polgármester jelenlétében.

– Három napot utaztunk, amíg ideértünk. Nagyon hálásak vagyunk a lehetőségért, hogy szállást, étkezést biztosítanak, és biztonságban lehetünk. Szeretnénk dolgozni, amint lehet, a gyermekek iskolába is mennének. Ha már béke van otthon, akkor meg hazatérni – tolmácsolta érdeklődésünkre Ignác Zoltán a családjával Donyeckből érkezett Yahodina Nina szavait. A nagymama lányával és menyével, három unokája kíséretében jött Mosonma­gyaróvárra. A család férfi tagjai otthon maradtak, velük interneten keresztül tartják a kapcsolatot.

A mosonmagyaróvári önkormányzat reggelit, ebédet és uzsonnát biztosít az átmeneti befogadóhelyen elszállásolt menekültek számára – emelte ki Árvay István, hozzátéve, a gyermekeknek iskola és óvoda rendelkezésére áll, és hogy egészségügyi gondok esetén is segíteni tudnak.

A magyar kormány nevében mondott köszönetet a befogadóhely kialakításáért a mosonmagyaróvári önkormányzatnak Nagy István, hogy a humanitárius feladatellátásban segítséget nyújtanak.

– Amikor válság van, amikor menekülni kell, az első dolog a segítségnyújtás. Biztonság kell, fedél a fejünk fölé és megfelelő ellátás – vélekedett az agrárminiszer. Hangsúlyozta, eddig félmillió menekült érkezett hazánkba Ukrajnából, és információik szerint jövő héten még ugyanennyi várható.

– Azt kívánom, hogy biztonságot, békét találjanak itt, tudják tartani a kapcsolatot a szeretteikkel, akik hátramaradtak – fűzte hozzá a tárcavezető, aki köszönetet mondott a civil szervezeteknek és segítő magánszemélyeknek is.

Szintenként nyitják meg a szállót a tervek szerint: a hét végére akár már harminc embernek is otthont adhatnak itt. Árvay István szerint ötven-hatvanan kaphatnak ellátást az emeletenkénti hat szobában, de szükség esetén akár száz személyt is be tudnak fogadni. A városvezető köszönetet mondott a Városüzemeltető és Fenntartó Kft.-nek, hogy segítséget nyújtottak a rossz állapotban lévő épület használhatóvá tételében. A polgármester még arról is beszélt, hogy az Aqua kft. munkatársai viszik el a vásárosnaményi gyűjtőpontra azt az adományt, amit a mosonmagyaróvári és több környékbeli önkormányzat gyűjtött. A város által nyitott adományszámlán mintegy 15 millió forint gyűlt össze, amit részben a befogadóhely fenntartására fordítanak, részben Beregszásznak nyújtanak támogatást belőle.