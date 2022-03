Az új Kecske-hegyi kilátó kivitelezési munkálatai 2021 őszén indultak a régi kilátó szerkezetének elbontásával. Az új, tisztán fa szerkezetű kilátó pontosan a régi helyén épült újjá.

A kilátó négy darab, egyenként 14,5 méter hosszúságú tartóoszlopon áll. A 11 méter magasan található kilátószintre 56 db falépcsőn lehet feljutni, az építmény teljes magassága pedig közel 14 méter. A kivitelezés során speciális megoldásokra volt szükség, hiszen az építkezés teljes ideje alatt gondosan ügyelni kellett a környék természeti értékeinek védelmére. A kilátó különlegessége, hogy a tetejéről rálátunk a Fertő-tóra és Sopronra is. Az építmény – ahogy korábban is – csak a turista forgalom számára, gyalogosan közelíthető meg. Így a Nagytómalomtól mintegy 20 perces könnyű sétával a sárga jelzést követve érjük el a Kecske-hegy panorámapontját. Fertőrákos irányából is indulhatunk, a kőfejtőtől fél óra gyaloglás után érkezünk meg a dombtetőre.