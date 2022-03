Az ünnepi közgyűlésen dr. Cseh Sándor a TIT országos elnökségének tagja köszöntőjében arról beszélt, hogy minden változás megújulás, s a TIT, mint önszerveződő közösség folyamatosan képes volt rá. Az egyesület az idők folyamán rengeteg tudományos és művészeti területen működő, alkotó szakember munkája révén tudott fejlődni az ismeretterjesztés, a tehetséggondozás, a felnőttképzés, az idegen nyelv oktatása, a gyerek és ifjúságvédelem, a kulturális örökség, a műemlékvédelem, és felsorolni is lehetetlen, mennyi területen.

A 150 éves múlt nincs ugyan egy emlékkönyvbe megörökítve, de a győriek emlékeznek rá. Most e hiány is csökken Baksa Péter könyvével. Az alkotó a Tudomány, ismeretterjesztés, „kiművelt emberfők” című kötetének bemutatásakor azt is számba vette, milyen családi, iskolai hatások terelték az ismeretterjesztő útra, s arra is felhívta a figyelmet, jó lenne összegyűjteni mindazokat a tanárokat, akik sokat tettek e témakörben. Az 1945 utáni időszak összefoglalására dr. Jáki Katalint kérték fel, aki maga is jócskán kivette a részét az egyesület munkájából, így saját emlékeire is támaszkodhatott.

A megemlékezés végén Szabó Béla a TIT Pannon Egyesület elnöke emléklappal és egy könyvvel köszönte meg Sarmaság László, dr. Cseh Sándor, Baksa Péterné, Baksa Péter, dr. Jáki Katalin, dr. Boros István, dr. Kőrös Erzsébet, dr. Szabó Péter, Pintye Tamás, dr. Alexay Zoltán munkáját.