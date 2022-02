A tervről kérdeztük a céget. Földházi Emese, a 3h kommunikációs menedzsere azzal kezdte, hogy építészirodájuknak győri gyökereik vannak, ezért öröm, hogy „hazai pályán” tervezhettek. Győr polgármestere hosszú távú városi stratégiában gondolkodik, a város strukturális fejlődését tervezi – ehhez kapcsolódik ez a városfejlesztési, városrendezési vízióterv: a Püspökerdő és az Iparcsatorna közötti Mosoni-Duna-szakasz víz- és parthasznosítási koncepciója.

Csillag Katalin és Gunther Zsolt.

A műtárgy új lehetőséget hordoz

Mint kifejtette, tervük elkészítésekor figyelembe vették, hogy számtalan esetben pusztítottak árvizek Győrben, ami óvatosságra intette a lakosokat, emiatt a partok funkcionálisan alultervezettek, az ideiglenesség képét hordozzák. A gönyű-véneki torkolati műtárgy megépítésének köszönhetően az árvízveszélyt minimalizálni lehet, így a folyópart a városi lakók életének szerves részévé válhat.

Szárazföld és víz kapcsolata

A tervek hat hónap alatt álltak össze. A generáltervezői oldalról (3h Építésziroda) a vezetőtervezőkön felül Csillag Katalin és Gunther Zsolt, egy négyfős csapat dolgozott, de tájépítészeti, turisztikai, vízügyi szakembereket is bevontak.

– Feladatunk a kiaknázatlan lehetőségek feltérképezése, a szárazföld és a víz közvetlen és egyben integrált kapcsolatának megteremtése volt. A partok rekonstrukciójának vizsgálata során kiterjesztettük a kontextust a környék vízhálózatára, turisztikai lehetőségeire, valamint kiemelt fókuszt helyeztünk a városon belüli célcsoportokra, kapcsolatokra, városépítészeti szempontokra. A város lakóinak és az ide látogatóknak változatos, zöldfelületekben gazdag közösségi tereket és a folyón való átkelést élménnyé tevő jövőbeli terveket vázoltunk fel, melyek Győr sokszínű értékeit erősítik – elemezte Földházi Emese.

Gyalogos- és kerékpároshíd

– Az átfogó vízió mellett pontszerű, lokális beavatkozásokat is javaslunk, így a Rábca-torkolatba túraevezős központot, a Püspökerdő két oldalát összekötő gyalogos- és kerékpároshidat, a Széchenyi hídra egy gyalogos- és kerékpároshídként funkcionáló függesztett hidat, az új városrészbe pavilonokat a sétaútra, valamint egy kerékpáros- és jachtkikötő-központot az Iparcsatornához – mutatta be a tervet az építész. Különlegesség, hogy nemcsak a vízpartokra, a vízre is terveztek – vízi kikötők és multifunkcionális stég szolgálja ki a horgászokat, motorcsókosokat, vízitúrázókat. Koncepciójuk a Móricz Zsigmond rakpart olyan beépítését javasolja, amely földszinti szolgáltatásokkal, árkádsorokkal, vízparti és városi korzóval intenzív városi életet eredményez, a vízparti történelmi belváros atmoszféráját idézi meg kortárs eszközökkel.

Tervezési alapelvek

Győrben történelmi hagyományai vannak a Dunával való kapcsolatnak, azonban a II. világháború óta eltelt közel nyolc évtized ezt sok tekintetben megszüntette. A városi Duna-szakasz fejlesztését úgy tervezték, hogy a város és a víz között ismét élő, szerethető kapcsolat legyen. A XIX. században megkezdett árvízvédelem és az ezzel járó folyószabályozás számos olyan módosítást jelentett a folyó és a partszakaszok tekintetében, mely azok vizuális és élvezeti értékét csökkentette. Tájépítészeti szempontból arra törekedtek, hogy ismét teljes szépségében és harmóniájában mutatkozzon a városi Duna-szakasz és annak partjai.

Mint az építésziroda hangsúlyozta: több, eltérő érdeklődésű célcsoport használja, használná a belvárosi Duna-szakaszt, az ő megfelelő „elhelyezésüket” úgy kell megoldani, hogy a számukra nyújtandó legtöbb élmény mellett a legkevésbé zavarják egymást. Győr története, árvizekkel való küzdelme az idők során teljesen elfordította a várost és a városlakókat a víztől. A folyópart menti sétányokat jelenleg a vízügy által kialakított padkák és rézsűk alakították, ami használható, de sok helyen a megközelítés, az ergonomikus és esztétikus kialakítás hiányzik, ahogy a legtöbb helyen a vízzel való vizuális kapcsolat is.

A vízpart szerelmesei

A 3h Építésziroda alapítói – Csillag Katalin és Gunther Zsolt – győriek. Az irodát 1994-ben alapították, 2006-ig győri központtal működött, majd ezt követően tették át székhelyüket Budapestre. Gunther Zsolt a helyi sportéletnek is aktív részese volt, Győrben kajakozott, így talán nem túlzás azt állítani, hogy a vízpart minden centiméterét ismeri. Víziójuk, hogy megfordítsák az irányokat és közelebb hozzák a folyópartokhoz a várost, a városlakókat, hiszen oly sokan használják a vizet. A víz természeti értékei a mentális egészséghez nagyban hozzájárulnak. A folyópartok városi attrakcióként, rekreációs időtöltésként, munkahelyként, pihenő- és találkozópontként funkcionálnak, ezért fontos, hogy tájépítészetileg és építészetileg úgy legyenek kialakítva, hogy egyértelmű teret nyerjenek maguknak. Cél, hogy a különböző célcsoportok nemcsak a partokon, hanem a vizeken is megtalálják a helyüket, így az egymás mellett élés helyett békés együttélés alakulhasson ki.