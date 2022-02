Ahogy az emberek világában, úgy a zsiráfoknál is előfordul, hogy nehezebben indul be a szoptatás, vagy az újdonsült anyuka nem tud azonnal bensőséges kapcsolatot kialakítani a csemetéjével. Így történt ez Fleur, a bécsi állatkert recés zsiráfjának esetében is. Bár sokat segít neki tapasztaltabb zsiráftársa, Carla, a csorda még nincs túl a kezdeti nehézségeken, a zsiráfborjú továbbra is tejpótlásra szorul.

A bécsi állatkert újszülött zsiráfbébije © Tiergarten Schönbrunn

A gondozók egy Bécshez közeli birtokról szerzik be azt a speciális pasztörizált tehéntejet, amely összetételében a legközelebb áll a zsiráftejhez. Közben egy szakavatott csapat felügyeli a kisállat súlygyarapodását és fejlődését. A 170 centiméterrel született kis zsiráflányt mostanra már sikerült 50 kilóra felhízlalni. Bár az újszülött állapota továbbra is instabil, már egyre többször indul felfedező útra a kifutóban. Hogy a zsiráfbébi fejlődését ne zavarja meg semmi, átmenetileg elzárták a csordát a látogatók kíváncsi szemei elől.