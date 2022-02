Ha két évvel ezelőtt listát kellett volna készíteni Csorna legrosszabb burkolatú utcáiról, a Tátra, a Szabadság és a Hársfa utcák minden bizonnyal előkelő helyen szerepeltek volna a sorban. Gödrök, kátyúk tarkították valamennyit, a kerékpáros közlekedés is veszélyes volt ezeken a szakaszokon. A közelmúltban mindhárom megújult. Az önkormányzat jelentős pályázati támogatást kapott a beruházásokhoz, illetve önrészt is biztosított hozzájuk. Az utcákat tegnap ünnepélyesen is átadták a helyieknek.

Dr. Bónáné dr. Németh Katalin az útavatón elmondta: állami támogatásként a teljes költség hatvanöt százalékát kapta meg a város, a fennmaradó harmincöt százalékot pedig saját forrásból különítették el. „Használja mindenki egészséggel és biztonságosan. Reméljük, hogy sokáig megmarad ilyen jó minőségben” – jegyezte meg a polgármester.

Családi János, az érintett körzet önkormányzati képviselője azt hangsúlyozta, hogy a Tátra egy gyűjtőutca, mivel négy másik csatlakozik a felújított szakaszhoz. „Idén a Szatmári utca rendbetétele szerepel az önkormányzat költségvetésében, amihez pályázatot is nyújtottunk be. Így az erre az útra csatlakozó összes utca megújul” – fogalmazott a képviselő.

A Tátra utca fejlesztése közel hetvenmillió forintba került, így a Szabadság és a Hársfa utcával összesen mintegy százmillió forintot költött az önkormányzat 2021-ben erre a célra.

E két utóbbi szakasz Kocsis Róbert képviselő körzetéhez tartozik. Ő arra emlékeztetett, hogy évekkel ezelőtt a csornaiak az útfelújítást, a közutak fejlesztését a legfontosabb teendők közé sorolták. Az önkormányzat emiatt is kiemelt fontossággal kezeli ezt a szakterületet. „Az elmúlt és a jelenlegi ciklusban harmincnál is több utcát sikerült felújítani. 2021-ben nehéz időket élt az önkormányzat is, ennek ellenére három utca kapott új burkolatot. Köszönet jár az önkormányzatnak és a kivitelezőknek, és persze az itt élőknek is, hogy türelemmel várták ki az építkezést és elviselték a kivitelezéssel járó kellemetlenségeket” – fogalmazott Kocsis Róbert.