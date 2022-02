– Miért választottad ezt a mesterséget?

– A ruhakészítés, ruhajavítás a családunkban mindig is jelen volt. A nagymamámnál minden unoka, még a fiúk is megtanultak kötni, zoknit stoppolni. Nálunk természetes volt, hogy amit nem muszáj, azt nem dobunk ki, illetőleg, hogy elő tudunk állítani mi magunk is ruhákat. Ehhez képest a varrás később jött, már felnőttkoromban kaptam az első varrógépemet, az első saját készítésű ruháim néptáncos próbaszoknyák, alsószoknyák voltak.

Létező anyagok újragondolva

– A környezettudatos ruhakészítés mit jelent valójában?

– Többféle dolgot is. Vonatkozhat a textília összetételére, hogy természetes, lebomló anyagból készült-e a ruha, továbbá az előállítás módszereire, a készítés során használnak-e káros vegyszereket, és hogy etikus munkakörülmények közt készült-e. Egyre ismertebb, hogy gyártanak már ruhákat biopamutból, ökobambuszból, legújabb trendként pedig úgynevezett gombabőr-technológiával is. Számomra a környezettudatos ruha elsősorban az újrahasznosítást jelenti. Azaz, hogy olyan alapanyagot használok fel, ami már létezik, tehát nem terheljük a környezetet előállítással, valamint lehetőleg nullahulladékos szabással készül, azaz nem képződik anyagmaradék.

– A környezettudatosság tehát a ruha felhasználásában is megnyilvánul?

– Hogyne. A környezettudatos ruha fontos ismérve az is, hogy nem egyetlen alkalomra készül. Bizonyos vélemények szerint az a jó, ha legalább harmincszor felvesszük az adott darabot, nem pedig a fast fashion divatot követve azonnal lecseréljük.

– Milyen előnyei lehetnek még egy újrahasznosított ruhának?

– Egy újrahasznosított ruha túl azon, hogy környezetkímélő, szolgálhatja az emlékek megőrzését is. Egy nagyszüleinktől vagy szüleinktől származó kedves ruhát, textilt tudunk tovább viselni bármilyen más formában, a saját ízlésünk szerint. A divatban pedig ugyanúgy megállja a helyét, mint egy új alapanyagból készülő ruhaköltemény, sőt, ez a jelenlegi divattrend egyik új, egyre népszerűbb iránya.

Turkálóból a reflektorfénybe

– Hegedűs Bori az általad készített ruhában lépett fel A Dal 2022 versenyen. Hogy találtatok egymásra?

– Tavaly ősszel volt egy ruhafotózásom, amin az újrahasznosított, nullahulladékos ruháimat szerettem volna bemutatni. Régóta jóban vagyok Borival, így őt kértem meg, hogy legyen modell a ruhák bemutatásához, hiszen az ő stílusa, egyénisége kiválóan illik a Kétfecske ruhákhoz. Aztán decemberben felhívott, hogy bejutott A Dal 2022 versenyre és szeretné, ha én készíteném el a fellépőruháját.

– A ruha gyönyörű, ahogy a fotókon is látszik. Miért ezt a keleties stílust választottátok?

– Az evidens volt, hogy környezettudatos ruhát fogok készíteni, megmutattam Borinak és az édesanyjának is jó pár alapanyagot, de lógott a fogason egy indiai ruha, amit korábban egy ismerősöm ajándékozott nekem. Ez egy nagyon szép, flitteres, gyöngyökkel díszített darab, Bori és az anyukája is beleszeretett ebbe az indiai stílusba, így végül ez lett a fellépőruha. A legérdekesebb az egészben, hogy az ismerősöm 100 forintért vásárolta egy turkálóban. Szakmailag rendkívül inspiráló volt, hogy úgy alakítsam át, hogy egy ilyen országos, illusztris rendezvényen is bátran fel lehessen venni.

Kocsis Angéla gyűjtötte a "nemluxustáska" adományokat is Mosonmagyaróváron. Fotó: Huszár Gábor Forrás: Huszár Gábor

Átalakulás fellépésről fellépésre

– Hogyan készült el?

– Szétszedtem a ruhát és teljesen Borira alakítottam, mondhatni, rajta raktam össze. Az elődöntőre ezt továbbfejlesztem, ha pedig a döntőbe jut, akkor még tovább alakítom. Így, bár a ruha minden fellépésre más és más, mégis ugyanaz marad, nem készítek újat. Azt szeretném ezzel megmutatni, hogy egy ilyen reprezentatív műsorban, az egész ország előtt is szerepelhet egy énekesnő újrahasznosított ruhában, ráadásul egymás után ugyanabban kétszer, sőt, nagyon reméljük, háromszor is.

– Hogyan látod, mennyire nagy a ruhapazarlás a világban?

– A ruhapazarlás, a fast fashion láncok hulladéktermelése szinte elképzelhetetlen méreteket ölt. Nemrég jelentek meg megdöbbentő képek a chilei sivatagot elárasztó textilhegyekről, de vannak filmek az Afrikába érkező jótékonysági ruhabálákról, amiknek a nagy része szintén kezeletlen szemétté válik, mert egyszerűen nincs rá szükség. Ha ma leállítanák a világ teljes ruhagyártását, akkor is lenne elegendő ruha a Föld összes emberének még hosszú évekig.

– Mit lehetne tenni azért, hogy ez ne így legyen?

– Az első és legfontosabb, amit mindannyian megtehetünk, hogy csökkentsük a felesleges vásárlást. Ne költsünk csak azért, mert épp akciót hirdettek vagy a múlt heti trend már elavult. Ez nemcsak a ruhákra vonatkozik, hanem minden tárgyra, ami körülvesz minket. Vásárláskor figyeljünk, hogy minőségi, tartós terméket válasszunk, hogy minél tovább használhassuk. Vásároljunk turkálóban, válasszunk újrahasznosított vagy természetes alapanyagú ruhákat, hogy ne terheljük a környezetet műanyagokkal. Vigyázzunk a ruháinkra, a címkének megfelelően kezeljük, mossuk őket, ha valami baja történt, javítsuk meg, ha tönkrement, hasznosítsuk újra.

Kétszáz táska tele segítséggel

– Miközben Bori ruháit készítetted, csatlakoztál a „nemluxustáska” mozgalomhoz, és a műhelyed, a Bohém Tanya előtt működik a Szabadfogas is, mesélnél egy picit ezekről?

– Januárban volt a „nemluxustáska” gyűjtőkampány, egy országos kezdeményezés, melyhez mosonmagyaróvári gyűjtőpontként csatlakoztam. Több mint kétszáz, női higiéniai termékeket tartalmazó táskát hoztak el hozzám az emberek, melyeket a Máltai Szeretetszolgálat már ki is osztott a környékbeli rászorulóknak. A Szabadfogas szintén országos akció része. Bárki akaszthat rá meleg ruhát, és bárki vehet le róla, akinek megtetszik valami. A Szabadfogas eredeti célja a legszegényebbek segítése, de ez nálam kiegészült a hulladékcsökkentés és a vásárláscsökkentés gondolatával. A fogason most vékonyabb, tavaszias kabátok, blézerek vannak, bárki megnézheti a Bohém Tanya előtt.

Menő a 100 forintos ruha

Hegedűs Bori csodálatos hangjával meghódította az országot, jelenleg a döntőbe jutásra készül. Kocsis Angéla ruhája pedig remekül passzol az énekesnő stílusához.

– Büszke vagyok rá, hogy ebben a ruhában énekelhetek, hiszen története van és egyáltalán nem egy mindennapi koncepció. Emellett pedig nagyon szeretem Angéla élethez való hozzáállását is és biztos voltam benne, hogy a vidám, kreatív közös munka hozzá fog tenni a produkcióhoz – hangsúlyozta Hegedűs Bori énekesnő.

Bori gyakorlatilag beleszületett az éneklésbe, a szüleinek köszönhetően népzenén nőtt fel, majd 12 évesen könnyűzenét kezdett tanulni Havas Lajosnál. A lehetőségek pedig egymás után jöttek, ahogy A Dal 2022 is.

– Tempfli Erikkel készül egy lemezünk a Tom Tom stúdió gondozásában és A Dal műsora egy nagyon jó színtér arra, hogy bemutatkozhassunk. Így több embert elérünk, valamint mi is megismerjük a pályatársakat és egyáltalán, egy nagyon jó buli az egész – osztotta meg velünk az énekesnő, aki már javában készül az elődöntőre és kifejezetten örül neki, hogy Angéla ruhájában léphet fel.

– Elképesztő menő dolognak tartom, hogy egy 100 forintos turis ruhát átszabva, rám tervezve készítette el nekem Angéla ezt a gyönyörű estélyi ruhát. Mindenfajta márkáktól kiver a frász. Minek új, drága ruhákat vásárolni? Aki meg még ezzel nagyzol is és márkákra hivatkozva több százezer forintos cipője vagy pulóvere van, annak szerintem érdemes lenne elgondolkodnia. Szerintem sokkal izgalmasabb dolog azzal dicsekedni, hogy 100 forintos az a ruha, amiről egyébként ezt soha senki nem mondaná meg.

– Persze, kicsit képmutató lenne, ha Márai Sándor álláspontját hangsúlyoznám, miszerint az öltözködéssel egyáltalán nem kell foglalkozni. Én is szeretek ruhákkal bíbelődni, hogy mi mivel passzol össze. Szerintem valamelyest tükrözi a viselője személyiségét a ruházata, így én is megtalálom a ruháimat a turkálókban, vagy éppen a ruha talál meg engem. Tükrözi a személyiségem, ami folyton változik, különböző hatások érnek, változik a gondolkodásom, így a ruháim is sokszor lecserélődnek – hangsúlyozta az énekesnő, aki egyébként imádja kiegészítőként a gyűrűket, a fülbevalóit pedig saját maga készíti, mivel szeret kézműveskedni is.

NÉVJEGY. Kocsis Angéla 1981-ben született Mosonmagyaróváron. A piarista gimnáziumba járt középiskolába, majd a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen folytatta tovább tanulmányait magyar–lengyel szakon. Női szabóként Győrben végzett a Kossuth Lajos-középiskola OKJ-s képzésén. Az általa alapított Kétfecske vállalkozásban dolgozik. Mosonszolnokon él a férjével és gyermekeivel.