Ezer feletti, pontosan 1111 házasságot kötöttek Győrben tavaly, közölte érdeklődésünkre Kun Mária, a győri anyakönyvi hivatal vezetője. Külső helyszínen 84 pár mondta ki a boldogító igent. Továbbra is jelentős a munkanapokon, hivatali időben kötött házasság, tavaly ez majdnem az összes fele, 470 volt. Rögzítsük, hogy 2020-ban 1033 (ebből 95 külső helyszínen), 2019-ben 1007 (külső helyszínen 124) házasságkötés történt. – Januárban 22 házasságkötés volt, míg februárra már van 43 előjegyzésünk. A februári számokkal együtt összesen 269 előjegyzésünk van ez évre, ebből 88 külső helyszínes, a Zichy-palotában hétköznapi időpontot eddig 75 pár választott – felelte kérdésünkre.

– Jelenleg a legnagyobb érdeklődés a május 14-i nap iránt van, de még ott is maradt szabad kapacitásunk. Az esküvők száma véleményem szerint ez évben sem lesz kevesebb, csak nem terveznek annyira előre a fiatalok. Talán sokan kivárnak, hátha lényegesen javul a helyzet nyárra vagy kora őszre, és maszk viselése nélkül is köthetnek majd házasságot. Az anyakönyvvezető el­­árulta: akik hétköznapi időpontot választanak, azok vagy csak a két tanúval érkeznek, vagy csak a legszűkebb család van jelen az eseményen. A külső, szabadtéri helyszín iránti érdeklődés változatlan a korábbi évekhez képest, erre jellemzően a májustól szeptemberig tartó időszakban van igazán igény. A járvány óta a házasulók inkább kivárnak, és csak röviddel az esemény előtt jelentkeznek be, de ezzel együtt az összes nyári hétvégére van már eseményük. Ám mivel egy szombaton akár 16 pár is kimondhatja az igent, bőven van még időpontjuk.

A soproni önkormányzat tájékoztatása szerint a városban tavaly 294 esküvőt tartottak, ez valamivel kevesebb, mint az előző évi, ami a járványhelyzetnek tudható be. Sopronban két napon lehet kimondani a boldogító igent: a péntek az egyszerű szertartások, a szombat a nagy ceremóniák ideje, a helyszín legtöbbször a polgármesteri hivatal. Az augusztus és a szeptember a legnépszerűbb, februárra már 14 foglalásuk van.

Tavaly Mosonmagyaróváron 240 házasság köttetett, tudtuk meg az önkormányzattól, az előző évhez képest ez némi emelkedés. Lapunkat Mayer Krisztián igazgatási osztályvezető úgy tájékoztatta, hogy a párok a házasságkötő terem használatát helyezik előtérbe, a hétköznapok és a hétvégék nagyjából egyformán népszerűek. Februárra eddig 15 igény érkezett, a legnépszerűbb hónapok pedig a május és a szeptember.