A győri Vario Autókereskedés értékesítője, Kereszturi Balázs is úgy fogalmazott, hogy egy keresettebb típus tényleg órák alatt gazdára talál. Keresett autónak elsősorban a benzines, másfél-két millió forintos kocsik számítanak.

– A típus talán nem is nyom annyit a latban, mint az ár, ami az elmúlt fél évben közel 10 százalékot kúszott felfelé, de akad márka, amelynél ez a 20 százalékot is elérheti. Az Opel Astra, Corsa és a Škoda Fabia típusok után érdeklődnek a legtöbben. Egy évvel ezelőtt még inkább a német márkák domináltak, mára sokkal nyitottabb a piac, és a vásárlók is. Elsősorban a francia, vagy éppen a japán autók iránt nőtt az érdeklődés. Évjárat szempontjából általában a tíz-tizenkét év körüliek a kelendőbbek – fogalmazott.

Az autókereskedés telephelyén közel kétszáz autóból választhatnak a vevők, az érdeklődés folyamatos. A gond inkább a beszerzéssel, a jármű­utánpótlással van.

– Nagyon sok használt autót beszámítunk, és külföldön is ki lehet fogni jó kocsikat, de egyre nehezebb. Nagy a konkurencia, Romániából, Ukrajnából, Bulgáriából is érkeznek már kereskedők, akik kocsira vadásznak. De a magas euróárfolyam is gátat szab a beszerzéseknek – hangsúlyozta az értékesítő. Emiatt az áremelkedés a jövőben is megmaradhat.

– Tavaly már több helyről hallottunk a piac élénküléséről, hozzánk igazából 2022 hozta meg a komolyabb keresletemelkedést. Ez együtt jár az árak növekedésével is. Nálunk is az egy- és hárommillió forint közötti árfekvésű gépjárműveket keresik a vevők – mondta el Süle Lajos, a soproni Citsop-Car Kft. ügyvezetője.

A vásárlók főleg a 2011 és 2018 között gyártott, középkategóriás járműveket választják, és az esetek döntő többségében készpénzzel, hitel igénybevétele nélkül fizetnek. A szakember úgy ítéli meg, hogy az új autók piacán tapasztalható hosszú átvételi idő okozta probléma gyűrűzött át a használt­autó-kereskedelembe, a folyamatok normalizálódásához legalább egy-két év szükséges.

– Egyszerűen nincs utánpótlás, a fő probléma nálunk is ez. Folyamatosan kutatjuk fel az autókat itthon és külföldön, valamint kereskedők által használt licitoldalakon vásárolunk, mindenhol rendkívül magas áron cserélnek gazdát a gépkocsik – osztotta meg tapasztalatait Süle Lajos.