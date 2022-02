A Győri Audi ETO KC 2021 nyarán igazolt játékosa Jelena Despotovic gyermeket vár. A játékos a közelmúltban tájékoztatta a klub vezetését, és a csapattagjait egészségügyi állapotáról - írják a klub weboldalán.

Egy ilyen helyzet mérlegelése klubvezetőként nagyon nehéz. Egyrészről, mint családapa természetesen örülök és támogatom a családalapítást, azt hogy egy játékos profi karrierje mellett a magánéletét is építse. Másodsorban viszont el kell mondani azt is, hogy egy profi klubban nehéz egy ilyen, nem várt hírre reagálni, hiszen az sosem jó, ha egy játékos szezon közben kiesik, főleg ilyen hosszú időre. Ez mindenképpen megváltoztatja a csapat jelenlegi struktúráját, amely a többi játékosra is plusz terheket ró. Jecának az elkövetkezendő hónapokra jó egészséget kívánok. Többször tettünk már utalást arra, hogy miért fontos személyesen részt vennünk a decemberi világversenyeken. Miután Jelena Despotovic bejelentette, hogy anyai örömök elé néz, a klub rögtön megtette a szükséges lépéseket a jövőévi keret összeállítását illetően. A világversenyek tapasztalatai alapján a sok megfigyelt játékos és személyes tapasztalataink után esett a választásunk Line Haugsted-re, akinek pár napja jelentettük be érkezését

– nyilatkozta Dr. Bartha Csaba elnök.