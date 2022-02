Értékes vagyonnal gyarapodott a dénesfai önkormányzat. Az állam egy négyhektáros őspark tulajdonjogát adta át a községnek. A terület a Cziráky-kastély parkjához tartozik, a Répce folyó és a Malomárok-csatorna határolja. Az önkormányzat hasznosítani szeretné úgy, hogy a park mindenkié legyen.

Megköszönték az ajándékot

A Magyar Falu Program keretében van lehetőség arra, hogy állami tulajdonú ingatlanok önkormányzati tulajdonba kerüljenek, ingyenesen. Ily módon jutott Dénesfa is a vadregényes, most kissé elhanyagolt állapotban lévő parkhoz. A részletekről Takács Lajos, a falu polgármestere számolt be.

– A terület, amelyről szó van, a Cziráky-kastély parkjának része, de már külterületi ingatlan. Nem is tudtunk róla, hogy külön helyrajzi szám alatt szerepel. A tulajdoni lapja szerint közpark, állami tulajdonban volt, és egykor a megyei Betegotthon használatába tartozott. Ez az intézmény már régen megszűnt, és azóta nem jegyeztek be senkit kezelőnek. A kastélyban a kapuvári kórház által működtetett pszichiátriai intézethez tartozónak tekintettük. Erre a helyzetre hívta fel a figyelmünket a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt., és arra, hogy a tulajdonjogot átadnák, amennyiben elfogadjuk. Képviselő-testületünk döntött, és köszönettel elfogadtuk az ajándékot. Már a szükséges szerződéseket is aláírtuk, és az ingatlan-nyilvántartásban is a dénesfai önkormányzat nevére került a park – tisztázta a viszonyokat Takács Lajos.

Mindig kiránduló- helyként szolgált

A polgármester beszélt a terület múltjáról is. Eszerint a Czirákyak idejében is közparkként működött, a grófok nem zárták el a falu népe elől.

Vasárnaponként ott pihenték ki a helyiek az egész hetes munkát, a gyerekek odajártak játszani, a fiatalok „korzózni”. Természetvédelmi terület, benne több száz éves fákkal. Miután államosították, ugyanúgy megmaradt kirándulóhelynek, mint a háború előtt.

Közös munka lesz

– Mindig is a falubeliek használhatták tehát, és most hivatalosan is a miénk lett. Egyelőre örülünk neki és dicsekedünk vele. Persze gondolkodunk a hasznosításán is, és mindenképpen meghagyjuk közpark jellegét úgy, hogy a szomszédos egészségügyi intézményt ne zavarjuk. Turisztikai cél is szóba került, egyfajta tanösvény kialakításával. Előbb mindenképpen rendet kell tennünk, eltakarítani a korábbi favágások nyomait, kitisztítani az elvadult részeket, pótolni a kipusztult fákat. Egy, a faluból elszármazott szakember már jelezte támogatását, és biztos vagyok benne, hogy a helyiek is szívesen jönnek, ha kérjük a segítségüket – jegyezte meg a dénesfai polgármester.

