Az eszmecserén Palkovits János polgármester, Tompa Judit, az önkormányzat munkatársa, Huber Csaba és Kovács Csaba vállalkozók vettek részt.

Mindenkinek fontos

– A napozni, úszni, vitorlázni kijáró fertőrákosiak is nagyon örülnek a fejlesztésnek, de a település szempontjából az is fontos, hogy azok a vállalkozók, akik arra alapoztak, hogy a Fertő tavi vízi telep minél több vendéget hozzon a településre, megtalálják a számításaikat. Ez a fejlesztés nemcsak a helyszínén, hanem az önkormányzat, az itteni éttermek és szállásadók számára is hasznot hozhat – fogalmazott Palkovits János. A település vezetője vissza­idézte a nemzeti park alapításának időszakát, amikor azért küzdöttek, hogy ez a rész kikerüljön a szigorúan védett övezetek közül, mert milyen dolog az, hogy osztrák oldalon mindenhol kiépítettek egy üdülőrészt, míg a magyar oldalon sehol sem terveztek.

A fejlesztés elkerülhetetlen

– A falu vállalkozói pozitívan tekintenek a fejlesztésre, a beruházás mellett állnak. Lehet elszívó ereje is, de természetesen azért dolgozunk az önkormányzattal, a civil egyesületekkel és a vállalkozókkal együtt, hogy ebből profitáljon a település is. A Fertő tónak két oldala van, a magyar és az osztrák, és az nem fenntartható, hogy ekkora különbség legyen a két oldal között. Nálunk is el kell végezni azokat a fejlesztéseket, amelyek odaát már régen megvalósultak – mondta Huber Csaba, aki szálláshelyeket üzemeltet. A vállalkozó felhívta a figyelmet a fejlesztés még egy lényeges aspektusára. Azzal, hogy a vízi telepen lényegesen növekszik majd a szolgáltatások színvonala, a helyi vállalkozóknak is lépést kell tartaniuk, inspirációt kell szerezniük a fejlődéshez. Hozzátette, hogy az utóbbi időszak tapasztalatai alapján ezen fejlesztések haszon­élvezői elsősorban a térségben megjelenő visszatérő és új belföldi vendégek lesznek.

A falu lakói is támogatják

– Bízhatunk abban, hogy az új vízi telep szállóvendégei nem fogják ott tölteni az egész napjukat, a faluba is ugyanúgy ellátogatnak és itt is fognak költeni – vélekedett Kovács Csaba, a Kovács kocsma tulajdonosa. Számára az is visszaigazolás a fejlesztés szükségességéről, hogy jelenleg rengeteg helybeli jár át az osztrák strandokra, az itteni színvonal emelkedésével várhatóan ők is a magyar oldalt választják majd.

– Fertőrákos turizmusa elég szezonális, döntően a nyárra koncentrálódik, ettől a fejlesztéstől várhatjuk ennek az időszaknak a megnyújtását – ad további érvet a beruházás pozitív hatásaihoz Tompa Judit. Elmondta még, hogy a falu lakói pozitívan állnak a fejlesztéshez, nem ők a tüntetések résztvevői, és a beruházást gátló kezdeményezésektől az önkormányzat és a helyi turisztikai egyesület is elhatárolódik.

Abban a beszélgetés valamennyi résztvevője között egyetértés van, hogy ez a térség olyan adottságokkal, vonzerőkkel rendelkezik, a Fertő tó, a nemzeti park, a világörökségi cím, az épített örökség, a kulturális programok, a kerékpárutak, a termálvíz tekintetében, ami mind-mind hasznos időtöltésre ad lehetőséget a környéken. Ez a fejlesztés pedig hozzájárul ahhoz, hogy ez a térség elfoglalja méltó helyét az ország és Európa turisztikai térképén.