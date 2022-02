A pszichológus és szociálpedagógus tervezők által megálmodott alkalmazás alapötlete, hogy szórakozás közben fejlessze a gyerekek képességeit és tudását, mellette pedig egy kis könnyebbséget hozzon a szülők mindennapjaiba óvodába, iskolába menet vagy akár egy hosszabb autóút során. Az ingyenes applikáció hangosmeséi kezdetben a hazai autópályákon csendültek fel, de a dinamikus tartalombővülésnek és a technológiai fejlesztéseknek köszönhetően mára már minden hazai autóúton elérhetőek. Ráadásul a cserfes manók már az adott környék jellegzetességeiről és helyi látványosságokról is mesélnek, ezzel is színesítve a palettát.

Mit nyújt az ÚtraManó élmény?

Az egyedi meseszövő applikáció elindításakor láthatatlan manók pattannak a kocsiba a családokhoz, és a mellettük elhaladó látnivalókhoz kapcsolódó történeteket mesélnek, ami a környezet alaposabb megfigyelésére ösztönzi a gyerekeket. Az app GPS és speciális algoritmus alapján válogat a manómesék közül, hogy minél változatosabb történetek hangozzanak el egy-egy utazás alatt, ezzel is serkentve a fantáziavilág kibontakozását. Ki gondolná, hogy a szaggatott vonalakat csúszmászok is festhetik az útra vagy hogy a felüljárókon az óriások libikókázni is tudnak? Az ÚtraManók nem csak gondolják, hanem mesélnek is róla, de csodás állatokról, hegyekről, völgyekről, szélvédőkről, magáról Manóföldről és a környék nevezetességeinek különleges történetéről is osztanak meg érdekességeket.

Hogyan fejleszti a gyerekeket?

A pszichológusok által írt hangosmesék észrevétlenül fejlesztik a hallás utáni szövegértést, a választékos nyelvezet pedig hozzájárul ahhoz, hogy a gyerekeknek bővüljön a szókincse.

A történetek könnyen befogadhatók, mivel profi szinkronszínészek tolmácsolják őket és a hosszuk, valamint a stílusuk is az óvodás, kisiskolás korosztály képességeihez illeszkedik. Ráadásul gyakran

a felnőttek számára is új ismereteket biztosítanak. Jelenleg több mint 10 órányi, ingyenes, látnivalókhoz kötődő mesés tartalom várja a kíváncsi hallgatókat.

Örülök, hogy részese lehetek a Plukkido történetének és a rengeteg mesének, amit az ÚtraManó segítségével mi is mindig hallgatunk, ha úton vagyunk. Az elmúlt évben nagyon sokat fejlődött a termék, így izgatottan várom a 2022-es évet, ami még nagyobb lendületet adhat a közös munkának és a további terjeszkedésnek

- tette hozzá Balogh Péter, a Baconsult Kft. vezetője, a Plukkido angyalbefektetője.

Jövőbeli tervek

A fejlesztők célja, hogy folyamatosan növeljék az utakon és a városokban is elérhető mesék számát, illetve hogy az ÚtraManók idővel külföldön, több nyelven is folytathassák a mesélést egyre több család életét színesítve történeteikkel. Ezt szem előtt tartva az applikáció további funkciói is folyamatosan fejlődnek, az autós mesék mellett rendszeresen érkező manóüzeneteket is lehet hallgatni, illetve játékos kincskereső küldetéseket is lehet teljesíteni. Egy nemrég indult pályázatnak köszönhetően pedig a gyerekek már óvodai közegben is részesei lehetnek a fantáziavilágbeli kalandoknak.

Megoldásainkkal arra szeretnénk ösztönözni a felnőtteket, hogy építsenek a saját és a gyermekeik fantáziavilágára, hogy minél több minőségi időt tölthessenek egymással. Biztosak vagyunk benne, hogy ebben az ÚtraManó is a segítségükre van, hiszen az app mesevilágával szinte észrevétlenül, a család szórakoztatása közben fejleszti a gyerekek képességeit. Az pedig csak ráadás, hogy pályázatunk révén február végéig az ÚtraManó élményt a családok és az óvodák értékes nyereményekre is válthatják, a Plukkido küldetéséhez ugyanis számos magyar vállalkozás csatlakozott

- mondta Táncsics Judit, a Plukkido Kft. ügyvezető-társalapítója.