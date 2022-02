Ezek az én Kossuth-díjaim

– Egyszer csak felhívtak telefonon, hogy várnak a díjkiosztóra. Nagyon meglepett! Azért is, mert sok a jó kórusvezető és pedagógus kolléga, félelmetesen elhivatott emberek vannak többségében a pályán. Meglep azért is, mert már 8 éve nem dolgozom.

Justinné Ládi Etelka tíz évig volt a Győri Pedagógus Kórus karnagya, kilenc évig pedig a Cant’Art Énekegyüttes művészeti vezetője. – A két felnőttkórussal végigjártuk, Európát, de pont a pedagógusi munka csak helyben érvényesül, nem látszott messzire, így nem tudom, kinek juthattam eszébe. Megtettem azt, ami a dolgom volt, hogy ez mennyit ért, Győrben, Európában, az országban, az nem az én dolgom. A Kóta-díj mellett a legnagyobb elismerésnek a Kazinczy-iskolában diákok által neki szavazott Hérics Lajosné-díjat tartja. Az egykori igazgatónő emlékére létrehozott kitüntetést annak a tanárnak ítélik a 70 fős tantestületből, akiről az érettségiző diákok úgy gondolják, hogy sokat kaptak tőle.

– Nyolcosztályos képzés is működik a gimnáziumban, ezért van, akit hat évig tanítottam, de van, akit csak kettőig, és az utolsó két évfolyamon már nincs énekóra. Ezért is volt nagy meglepetés, hogy nekem adták. Akik előttem kapták, azok tanárlegendák voltak, bámulatos szakmai és tantárgyi tudással, és érettségi előkészítővel, versenyeredményekkel… és akkor egyszer csak jövök én?! A színpadon álltam, amikor ballagáskor kihirdette az igazgató, ott megmerevedtem. Megdöbbentem. Utána a diákok megkerestek: „Etelka néni! Teljesen egyértelmű volt, hogy Etelka néninek adjuk!” Ezek az én Kossuth-díjaim.

Fantasztikus elődök egyengették az útját

– Mesteremnek hívom azokat, akik vezettek engem, mert szakmailag is sokat kaptam tőlük, tartást, és azt az igényességet, amivel dolgozom. Nekik köszönhetem, hogy engem nem a korszellem vezet, én vezetek.

Második osztályos volt, amikor a tanító néni, Fonyóné Etelka szólt a szüleinek, hogy külön is érdemes Etelkát zenére tanítani, mert nagyon jó a hallása. – A zeneiskolában megkaptam a legfantasztikusabb zongoratanárt, Metzker Károlyné Babszi nénit, akivel dolgoztunk, versenyeztünk. Azután következett a konzi.

Bár sokakat ijeszt el a zenéléstől a szolfézs és a zeneelmélet, Etelka tanárszülők gyermekeként megszokta, hogy nem az élvezetet és a szórakozást kell keresni, hanem a munka az, ami örömet adhat. – A szolfézs egy koncentráció, és hallásfejlesztés. Nagyon jó tanáraim voltak, ezért ez nem okozott problémát. A munka soha nem rettentett vissza.

Ürügynek érzi, ha valaki azt mondja, nem megy: dolgozni kell rajta és az okoz örömet, ha annak hatására valami növekedés indul. – A zongoratanárnőmmel sosem szórakoztunk, mindig dolgoztunk sok-sok órán keresztül. A munkából adódó eredmény olyan állapotba hozza az embert, amiért tovább csinálja.

Konzi után ment a győri tanárképzőbe, ami akkor a Zeneakadémiának volt fiókintézménye, vidéki tanárképzője zongoratanári és szolfézstanári szakkal. Itt derült ki, hogy van helye a tanári pályán, bár az első órájára rossz emlékként tekint vissza. – Addig a pillanatig hátul ültünk a Bartókban a gyakorlótanításon, és megijedtem, hogy szemben vannak a gyerekek. Mindenre felkészültünk, de mást kaptam, mint amire számítottam, és lefagytam. Borzalmas volt. Utána teljesen összeomlottam.

Régi emlékkép.

Katartikus állapot

Tanára, Welsz Dóra sietett a segítségére és emelte ki az akkori sokkból, azzal, hogy elvitte magával óvodai foglalkozásokat tartani. – Minden percére felkészültünk, de tudtuk, hogy nincs tétje, és ez feloldotta bennem a gátlást. Fantasztikus módszertani alapokat adott. A főiskola tanulójaként kötelező volt járnia a Győri Leánykarba, amit Szabó Miklós legendás karnagy vezetett. – Szigorú tanár volt, tőle kezdtem tanulni a karvezetést. Ő mutatta meg, hogyan kell a zenével bánni, hogy kell életre kelteni egy anyagot. Iszonyú sok háttértudás és fegyelmezett logikai munka kell ahhoz, hogy a kotta gombócaiból létrejöjjön a mű. Koncentrált agyi erőfeszítés, hogy megszólaljon az, ami oda le van írva, és amikor létrejön, az egy katartikus, emelkedett állapot, akkor az ember egy másik dimenzióba kerül.

Németh Gusztáv, a főiskola akkori igazgatója, akitől szintén tanult vezénylést, azt mondta a képzés végén, hogy addig nem nyugszik, amíg Etelka be nem adja a jelentkezését a Zeneakadémiára karvezetés szakra. – Rendkívül hálás vagyok ezeknek az embereknek: mindig valaki nyakon csípett, hogy továbblökjön.

Tanárnő, hogy varázsolta ki belőlünk ezt a hangot?

A Kazinczy Ferenc Gimnáziumban tanított harminc évig. Úgy meséli, az iskola vezetése mindig fontosnak tartotta a zene szerepét a személyiségnevelésben. – Mi mindig énekeltük a Himnuszt, nem volt olyan, hogy csak föltesszük, aztán nézünk magunk elé. A diákokkal együtt szerveztek nagy zenei programokat, elsősorban nem a szereplés kedvéért, hanem saját maguknak. – Mondtam a diákoknak: maguknak csinálják, hogy megéljék az ünnepet. Más ember lesz a végére az, aki bedobja magát!

Arányaiban 800 diákból mindig akadt 40–80, esetenként 100, aki nem szívesen vett részt. Justinné Ládi Etelka próbálta őket olyan keményen fogni a tekintetével, hogy ne mocoroghassanak, és a többiekkel lehessen dolgozni. – Meg kellett nyílni mindenkinek, olyan nem lehet, hogy valaki nem énekel. Ha én nem énekelek, a másiknak nincs énekközeg, mellette egy lyuk van. Ha rosszul énekelek, abból még lehet jó, mert a sok jó énekes emel engem is.

Amikor egy-egy nagy ünnepen elhangzottak a begyakorolt művek, utána azt kérte a diákjaitól, írják le, milyen folyamatot éltek át addig, amíg az létrejött. Értékelte azt is, ha valaki le merte írni, hogy nem adott neki semmit, de a többség arról számolt be, hogy büszkék arra, ami sikerült, és nem hitték volna, hogy erre képesek.

– Írták, hogy először azt hitték, be fog dőlni, röhögés lesz széteső szólamokkal, és döbbenet volt, amikor összeállt, megszólalt, és látták egymást is, hogy mindenki odakoncentrál. Kérdezték: „Tanárnő, hogy varázsolta ki belőlünk ezt a hangot?” Énekóra után kinyílt az ajtó és a folyosón harsogtak tovább, mert belejöttek, beolajozódott a hang, és akkor már jólesett énekelni.

Mindennap leül a zongorához, hogy zenei felfedezőutakra induljon, most már ráérősebben, mint aktív korában. Fotók: Csapó Balázs

Az ad jó érzést, amit sokat csinálunk

Kórusban énekelve meg lehet tanulni, hogy milyen valami részének lenni. Ahhoz hasonlítja, ahogyan a test részei együttműködnek: – A szerveknek mindnek megvan a szerepe, és nem nőhet egyik se a másik fölé. Mondhatjuk, hogy ez vagy az a szervünk fontosabb, mint a másik? Elöl is kell tudni lenni és hátul is, mert hol ez a szólam visz, hol a másik. Az éneklés hozzátartozik az emberi élethez: a test rezgése. A pici gyerek előbb énekel és utána beszél.

Barsi Ernő bácsi mondta, hogy régebben nem volt rossz hallású gyerek, mert mindig énekeltek: libalegeltetéskor, az iskolában a tanító bácsival, este anyukával… Mi is még hetedikes korunkban is a réten, az utcán énekelve játszottuk. Ma kevés gyerekdalt tanulnak és keveset énekelnek, pedig az okoz örömet, amit sokat csinálunk. Mondják, hogy készségtárgy... A készség azt jelenti, hogy automatizált valami, és nem azt, hogy fejleszthetetlen. Azon, hogy háromszor kettő, már nem kezdünk el gondolkodni, mert már készségszinten van.

Már nem akarok vezetni

Férje romló egészségi állapota miatt döntött úgy Justinné Ládi Etelka nyolc éve, hogy nyugdíjba vonul. Három évig, haláláig ápolta, később egy kolléganője megbetegedésekor visszahívták tanítani. – A világ változott a három év alatt: én mélyültem, a társadalom pedig közben előrement. A gyerekek érezték, hogy teljesen máshol vagyok. Akkor azt mondtam, hogy már nem való vagyok ide, nagyon befelé élek.

Vezetést már nem vállal, de kollégáit szívesen segíti énekkel, zongorakísérettel, akár kottalapozással is. Négy gyermeke és unokái távol élnek, ő ragaszkodik Győrhöz. Élete összegzése mellett azzal tölti az idejét, amire munka és gyermeknevelés mellett nem jutott idő: – Például olvasok. És egész más a zenével úgy foglalkozni, hogy ráérek. Táncolni is azért jó, hogy a zenét a zsigereimben érzem. Elvégeztem oktatói tanfolyamot is, de eleget vezettem, ezt már csak élvezni akarom. Mindennap zongorázom, millió kottám van, és előveszek olyat is, amit nem tudtam még megtanulni korábban. Belemegyek a művekbe és felfedezek. Dobszai László szerint egy varázslatos világba vándorlás józansága a zenei munka.

Névjegy

Justinné Ládi Etelka 1935-ben született Győrben. Kiskorában kitűnt a zene iránti fogékonysága, ezért már korán zeneiskolában tanult zongora mellett szolfézst, zeneelméletet, s klarinétozni. Később zenetanári és karnagyi képesítést szerzett. Konziban és a Kazinczy Ferenc Gimnáziumban tanított, s két felnőttkórust vezetett, melyekkel bejárta egész Európát.