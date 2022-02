A Bridge Hallgatói és Oktatói Klub megnyitása (azaz 2007) óta nem pusztán az egyetemisták első számú szórakozóhelye, szakestek és bográcsok otthona, hanem egyben a magyar klubélet szerves része is. A klub profilját a kezdetek óta ez a kettősség határozza meg: egyszerre kínál programokat az egyetemistáknak és a városi közönségnek. Az utóbbi években a két vonal tökéletesen kiegészítette egymást: hétközben, azaz szerdánként a legifjabb generációk kedvenc fellépői, hétvégén pedig többségében az egyetemi éveken már túl lévő korosztály előadói szerepeltek a programkínálatban.

Mindezt a két nyitóbuli tökéletesen reprezentálja. Míg múlt szerdán a huszonévesek körében trendi Follow the flow adott elő, szombaton a szélesebb rajongói bázissal rendelkező rockegyüttesek, a Junkies és a Tankcsapda léptek a deszkákra – mintha a Bridge „portfóliójának” mindkét ágának képviselői egyaránt felavatták volna a megújult klubot, annak rendje és módja szerint. Az alsó szinten ugyanakkor nem figyelhettünk meg különbséget a szerda és a szombat között, a népszerű magyar DJ-k közül mind Yamina, mind Pixa hasonló közönséget céloz meg.

A felsorolt előadók közül kiemelendő az idén 33 éves Tankcsapda, amelyik a hely szelleméhez méltó módon, Magyarország jelenlegi legrangosabb rockzenekaraként indította el a tavaszi klubszezont a megújult Bridge-ben. Portálunknak Lukács László, a debreceni zenekar frontembere kiemelte, a mostani fél éven belül a második jelenésük a folyók városában.

„Több mint húsz éve járunk vissza Győrbe, legutóbb például tavaly elég nagyszabású koncertet adtunk a város szívében, a 750 Győr eseménysorozat keretében, ahol több tízezer ember látta a körszínpados Tankcsapdát. A Bridge Klubban most másodjára léptünk fel. Az első például annyira súlyosra sikerült, hogy nagyon sokan kint is maradtak, nem fértek be. Most is nagy várakozással érkeztünk, egyrészt a megújult helyszínre kíváncsiak voltunk, azt meg nyilván nem is kell mondanunk, hogy az elmúlt évek koronavírus-járvány miatti korlátozásai után, végre milyen jó érzés, hogy rendesen tudunk koncertezni” – nyilatkozta az énekes, aki a buli során azt is megemlítette, az együttes a legendás A klubban is fellépett annak idején.