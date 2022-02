Színes vásár Ágota napján 1 órája

A régi népszokás szerint most van az ideje a szellemek kitakarításának a házból. Écsen kaptak az alkalmon, és színes vásárt is körítettek az eseményhez, melyen persze seprűt is lehetett kapni. ­Találkoztunk filmrendezővel, pékkel, rengeteg programmal és persze számos finomsággal, ízes falattal.

Az Egy a Világunk Alapítvány javára – Volt fánk, liba, sonka, méz, sajt, sütemény, italok, de még mozgószauna is. Fotók: Nagy Gábor

Ágota napján a néphagyomány szerint körbeseprik az udvart, a házat, kiűzve ezzel a rossz szellemeket. Tavaszelőn Böjt­elő Havi Gasztró Börzét rendeztek szombaton Écsen, a Cifra Műhely Kulturális Egyesület otthonában. Volt liba, sonka, méz, sajt, sütemény, italok, de még mozgószauna is. Zenélt a Fanfara Complexa, a Magtár csapat óriásbábjaival adott elő gyermeket, felnőttet lekötő produkciót. A színes forgatagban, vásárban a Sokorói Tájegység Egyesülést képviselte Vajda Péter, a Pedró Pékség tulajdonosa, aki ezúttal székelykáposztával kínálta az érdeklődőket. A Veszprém megyei Taliándörögd­ről érkezett Szőke András Balázs Béla-díjas magyar filmrendező. Régi kapcsolat fűzi a szervezőkhöz, így felelevenítette régi győri és mediawave-es emlékeit. Említette, hogy azt tervezte, a hazai húsgalambászatot népszerűsíti majd, és galambkolbászt tölt. Végül ez nem jött össze – sertéscombpörkölttel, házi lecsóval várta a vendégeket. ­– Fontos, hogy ezek a közösségek hírt adjanak magukról, s erősítsük a falusi identitást, jegyezte meg. Deésy Gábor szervező elmondta, hogy az ország különböző pontjairól érkeztek termelők Sátoraljaújhelytől a Balaton-felvidékig, illetve számos kulturális közösség kapott meghívást. A közösségi bemutatókból, kóstolókból befolyt adományokat a győrújbaráti Egy a Világunk Alapítvány kapta, amely halmozottan sérült gyermekekkel foglalkozik. A rendezvénnyel mind­emellett cél volt a kisközösség erejének megmutatása, hiszen a sok bezártság, korlátozás után szükséges a társadalom rehabilitálása, az emberi kapcsolatok újjáépítése, zárta mondandóját.

