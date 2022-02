Eredmények, 22. forduló

Szentlőrinc – ETO FC 1-0 (1-0)

Szentlőrinc, Szentlőrinc SE Sporttelep. V.: Kovács I. (Kovács G., Kiss B.).

Szentlőrinc: Prokop – Kiss-Szémán (Szlavonics 92'), Németh M., Hesz. Tamás L., Szabó M., Harsányi, Török, Drljo (Törőcsik 70'), Biben, Grumic (Németh B. 78'). Vezetőedző: Sluka Marián.

ETO FC: Fadgyas – Kovács K. (Kiss M. 25'), Csonka, Fodor, Forgács (Farkas B. 73'), Toma, Bagi, Vitális, Berki (Tuboly 46'), Priskin, Óvári. Vezetőedző: Klausz László.

Gsz.: Drljo (42’).

Kiállítva: Bagi (12’).

Klausz László: - Nagyon fájó ez a vereség. Az az igazság, hogy a mérkőzés elején megpecsételődött a sorsunk a kiállítással. Az első félidő nagyon gyenge volt, a második játékrészre viszont egy teljes fordulat volt, végig veszélyesen játszottunk, megint ziccereket hagytunk ki. Talán nagyon helyzete sem volt az ellenfélnek, egy átlövésből azonban megnyerték a meccset. Jelen pillanatban sajnos ilyen passzban van a csapat, az előző félében, a vége felé volt pár olyan mérkőzés, amikor a munka mellett a szerencse is mellettünk állt, most azonban elpártolt mellőlünk. Csináljuk tovább, és az eredmény is jönni fog.

További eredmények:

Dorog–III. Kerületi TVE 1–1 (Oldal T. 19., ill. Rabatin 57.)

Tiszakécske–Békéscsaba 2–1 (Végső E. 72., Kalmár F. 73., ill. Lukács R. 1.)

Budaörs–Pécsi MFC 0–1 (Hegedűs M. 70.)

Soroksár–Szolnoki MÁV 3–2 (Redzic 20., Csernik 65., 83., ill. Tömösvári 29., Busa B. 40.)