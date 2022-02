A Széchenyi István Egyetem oktatási és kutatási feladatai mellett arra törekszik, hogy fontos szerepet töltsön be a társadalom életében, hozzájáruljon a térség fejlesztéséhez. Ez a szemlélet az alapja ennek a programnak is

– fogalmazott Barczi Réka, a Széchenyi István Egyetem Nemzetközi Programok Központjának központvezetője, aki korábban kínai nyelvtanárként tevékenykedett. Hozzátette, a Széchenyi István Egyetem támogatásával született meg a most elinduló program, amely első körben az általános iskolás korosztályt célozza meg.

Ezzel a kezdeményezéssel is nyitunk a térségben élők felé, és olyan lehetőséget nyújtunk, amely értékes tudást ad számukra. Kína Földünk legnépesebb országa, egyik legnagyobb gazdasági hatalma, a világra gyakorolt gazdasági hatása folyamatosan növekszik. Egyre több munkahelyen szükséges vagy jelent előnyt a kínai nyelvismeret. Egyetemünk ezt felismerve szeretné megteremteni a nyelvtudás megszerzésének lehetőségét a gyerekek számára. Fontosnak tartjuk, hogy Győrben mint a térség ipari központjában legyen mód a világ egyre meghatározóbbá váló nyelvének tanulására

– mondta Barczi Réka, aki szerint ez a tudás a továbbtanulás és a karrier szempontjából is hatalmas pluszt jelenthet.

A diákok nagy érdeklődéssel vettek részt az első személyes órán. Fotó: Májer Csaba József

A közelmúltban elindított tanfolyam két online próbaórával mutatkozott be az érdeklődő gyerekeknek, a napokban pedig már az első személyes jelenléttel zajló órát is megtartották. A heti egy alkalommal a győri kampuszon zajló képzésen a gyerekek szülei is jelen lehetnek, így akár ők is elsajátíthatják a nyelvet. Miután a győri Öveges Kálmán Gyakorló Általános Iskola a Széchenyi István Egyetemhez tartozó intézmény, így elsőként az ottani diákok jelentkezhettek, majd a város többi általános iskolása számára is megnyitották a lehetőséget. Az órákra egészen február 28-ig várják a diákok jelentkezését [email protected] e-mail-címen.

Barczi Réka úgy látja: maga a nyelvtanulás rendkívül fejlesztő hatással van a gyermekekre, s a továbbtanulás terén is számos kaput nyithat meg előttük.

A Széchenyi István Egyetem által magyar és angol nyelven is kínált képzések jól kiegészíthetők azokkal a hallgatói mobilitásokkal, amelyeket a kínai egyetemekkel fenntartott kétoldalú kapcsolataink biztosítanak. Lényeges szempont lehet az is, hogy a munkaerőpiacon pluszelőnyt jelent, ha valaki más világnyelveken kívül beszél kínaiul is

– fejtette ki a központvezető.

A tanfolyam során a gyerekek a kínai írásjelekkel is megismerkednek. Fotó: Májer Csaba József

A győrladaméri Nagy Károly kislánya az Öveges-iskola tanulója, és örömmel jelentkeztek a tanfolyamra.

Szeretnénk, ha gyermekünknek minél szélesebb látóköre lenne, minél többféle kultúrát ismerne meg. Ha kínaiul tanul, azzal csak nyerhet, hiszen a világ egyik legtöbbek által beszélt nyelvéről van szó

– válaszolta kérdésünkre.

A tanfolyam része a Széchenyi István Egyetem azon törekvésének, hogy erősítse kínai kapcsolatait. Ebben már eddig is figyelemre méltó eredményeket ért el. A 36 angol nyelvű képzésen részt vevő nemzetközi hallgatók három százaléka kínai, s a cél, hogy ez az arány 20 százalékra emelkedjen. Az intézmény együttműködik kínai vállalatokkal, többek között a Huaweijel, és folyamatosan bővíti kínai oktatási kapcsolatait is (jelenleg már 16 ottani egyetemmel kötött megállapodást). Újabb pozitív fejlemény, hogy a tavaly meghirdetett vendégprofesszori pályázatra 16 országból összesen 57 jelentkező adta be jelentkezését. Az egyik nyertes a kínai Jiaxing Egyetem oktatója, aki februárban érkezik a Széchenyi István Egyetemre, ezáltal is szorosabbra fűzve a két intézmény közötti kapcsolatot. A professzor – aki elmondása szerint nagy örömmel jön Győrbe – az angol nyelvű építőmérnöki alap- és mesterszakon fog bekapcsolódni az oktatásba.