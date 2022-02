Mint minden nemes italra, a pálinkára is igaz, hogy különös figyelmet, gondoskodást igényel.– Debrecenben első lett a cabernet sauvignon & kékfrankos strong törköly-, a zweigelt szőlő-, a homoktövis- és a vadribizli-pálinkám – mondta el lapunknak. – Tíz évvel ezelőtt kezdtem itthon a főzést, kimondottan saját részre, a versenyekre azonban csak 2017-től viszem a ter­mékeimet.

Eredményes versenyzőből érzékszervi bíráló

A sarródi pálinkafőző-mester az elmúlt öt esztendőben megszerzett trófeái önmagukért beszélnek. Főzeteivel a különböző országos versenyeken összesen 91 aranyérmet, 68 ezüstöt és 61 bronzot nyert. Mindezek megkoronázásként pálinkái 6 Champion-díjat is szereztek, amely a jók közül is a legjobbak minősítése. – Rendelkezem egy „legjobb magánfőző” eredménnyel, és 2018-ban az ország legkiválóbb és legeredményesebb magánfőzője lettem – jegyezte meg a párlatmester. – Kiemelkedő évem volt a 2019-es is. Ekkor szereztem meg a „pálinka és törkölypálinka érzékszervi bíráló” minősítést, ezenfelül az ország legjobb magánfőzőjeként fekete cseresznyémmel és fertődi málnámmal 1800 tétel közül lettem kategóriagyőztes.

Bakó Gyula büszkén mutatja elismeréseit.

A jó pálinka titka nem ördöngösség

Bakó Gyula teljesen autodidakta módon, saját kedvtelésből tanulta meg a pálinkafőzés alapjait. – Mint minden nemes italra, a pálinkára is igaz, hogy különös figyelmet, gondoskodást igényel – magyarázta a magánfőző. – Mindennél fontosabb a minőségi alapanyag. Minőségi pálinkát csak válogatott, jól megmosott, előkészített gyümölcsből lehet készíteni. A tisztaság mellett persze fontos az odafigyelés is. Ahogyan a gyümölcstermés évről évre változik, úgy a főzéskor is más-más bánásmódot, figyelmet igényel az alapanyag. Pálinkáim Greskó Ferenc barátom által tervezett, egyedi aromatornyos pálinkafőző berendezésben készülnek, ám a jó főző természetesen önmagában nem garancia a minőségre. Rengeteg szakmai tanácsot, segítséget kaptam és kapok a hegykői 1 Csepp Pálinka Kft. tapasztalt szakembereitől.

Házasításban a jövő

A pálinkamester megjegyezte, hogy a magánember számára elég költséges versenyzéssel a jövőben fel kíván hagyni, de ez cseppet sem veti vissza a főzés és kísérletezés iránti szenvedélyét. – Minden évben körülbelül 15–16-fajta pálinkát főzök, melyek közül nagy kedvenceim a homoktövis, a madárberkenye, a vadgyümölcsök és a törköly – mondta Bakó Gyula. – Ami manapság a leginkább foglalkoztat, az a különböző pálinkafajták házasítása, az úgynevezett „blendelés”. Ezenkívül a jövőben a gasztronómia felé szeretnék fordulni, hiszen a nemes ital és a nagyszerű étkek elválaszthatatlanok egymástól.