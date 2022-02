A javuló közlekedés, a munkahelyet adó működő vállalkozások, az elérhető szolgáltatások, a szépülő környezet tartja otthon a fiatalokat a legkisebb településeken is. Pontosan ezeket a fejlesztéseket teszi lehetővé a Magyar Falu Program, a területfejlesztési pályázatok és más kormányzati támogatások – mondta Gyopáros Alpár kormánybiztos, országgyűlési képviselő lapunknak. Az eredmény már látszik, de még van tennivaló, a Rábaközben is komoly tervekkel várják a következő kormányzati ciklust.

– A Rábaköz és Sokoróalja már nem is lehetne közelebb a tűzhöz, azaz a területfejlesztési pályázatokhoz. Gondolom, hallott már ilyen megjegyzést. De valóban előnyben van ez a 75 település azáltal, hogy a képviselője egyben a fejlesztések kormánybiztosa is?

– Egyéni országgyűlési ­képviselőként természetesen az a feladatom, hogy a térség, amit képviselek, minél jobb helyzetbe kerüljön, a fejlődés minél gyorsabb, hatékonyabb és látványosabb legyen. Kormánybiztosként viszont az, hogy a magyarországi települések mindegyike hozzájuthasson a saját fejlődéséhez, élhetőségének javításához szükséges forrásokhoz. Ebben nincs ellentmondás, sőt, egymást erősíti a két feladat. Képviselőként látom, mi hiányzik egy-egy településről, kormánybiztosként pedig azt is, mi kell ahhoz, hogy egy-egy fejlesztésre forrást biztosítsunk, és az túlmutasson a falu határán.

Jó utak visznek a fejlődéshez

– Nyugat-Magyarország az ország egyik legfejlettebb régió­ja. Mások a hangsúlyok itt, mint akár a Dél-Dunántúlon?

– Ha Győr-Moson-Sopron megye szóba kerül, a más megyebeli képviselőtársaim is hajlamosak úgy beszélni, mintha itt kolbászból lenne a kerítés. A tény viszont az, hogy pont a Rábaköz és Sokoróalja kicsit sötétebb folt volt a térképen a kiemelkedő eredményeket felmutató győri, soproni vagy akár Vas megyei fürdőtérséghez képest. Tíz éve még ez a térség szinte semmilyen helyi gazdasági erővel nem rendelkezett. Magasabb volt a munkanélküliség, a falvakból elvándoroltak az emberek, vagyis a problémák hasonlóak voltak, mint az ország más részein. A lehetőség volt csak nagyobb, de kihasználatlan.

A legfontosabb feladat, és ez a Magyar Falu Program legfőbb célkitűzése is, hogy megtartsuk a népességet a kistelepüléseken is. Ennek egyik fontos feltétele, hogy legyenek jó útkapcsolatok. A dél-rábaközi fiatalok nagy része például azért költözött el Győrbe vagy Sopronba, mert ott kapott munkát, és szívesen maradtak volna a szülőfalujukban, ha onnan könnyen bejuthattak volna a munkahelyre, vagy szórakozni, bevásárolni, sportolni a közeli nagyvárosba. De kétsávos, rossz utakon, traktorok között döcögve ez körülményes volt. Ezen változtatott a Győr–Sopron M85-ös autóút, és ezért volt fontos az M86-os autóút megépítése Győrtől Szombathelyig. Ráadásként eddig csak egy nagy álom volt, mára azonban elkezdődött a Győr–Pápa M83-as útkapcsolat korszerűsítése. Látjuk, milyen változásokat hozott mindez, nem véletlen, hogy az ország minden területén elkezdődtek a hasonló útfejlesztések.

– „Az egyik” legfontosabb az úthálózat-fejlesztés. Mi a másik?

– A középszintű szolgáltatások fejlesztése a járási, térségi központokban. Hogy továbbra is itthoni példát mondjak, Csornán, Kapuváron és Téten kell megteremteni azokat a szolgáltatásokat, amelyeket egy-egy kis faluban nem lehet, de nincs is értelme, viszont nélkülözhetetlenek ahhoz, hogy ne kelljen mindenért a nagyvárosokba, megyeszékhelyekre utazni. Ez azért is fontos, mert ezzel jön létre az a hármas szolgáltatói fokozat alkotta egység, amely új szintre emeli az élhetőséget minden településen, a legkisebb falutól a megyeszékhelyig. És ezzel kapcsolódik majd össze a Magyar Falu Program és a Modern Városok Program, amely a megyei jogú városok fejlesztéséről szól. Ahogy ezek megvalósulnak, úgy lesz egyre erősebb a vonzereje a kistelepüléseknek is. Nem kell kompromisszumokat kötnie annak, aki a falusi életet, a nagyobb életteret, a kertet, a kutyát vagy akár a háztájit kedveli, mert mindent, ami fontos, gyorsan és kényelmesen elérhet onnan is.

– Az alapszolgáltatásoktól a legmagasabb szintű szolgáltatásokig.

– Pontosan. A Modern Városok Program kifejezetten a magas szintű szolgáltatásokra koncentrál: egyetemi fejlesztések, nagy sportcsarnokok, kórházfejlesztések, verseny­uszoda-­­­­­­­­építések, szabadidősport-beruházások, ipari parkok jellemzik, amelyek kihatása nem áll meg a városok szélén, de sokszor még a megyehatáron sem. A másik véglet, hogy a falvakban legyen helyben óvoda, orvos, sportpálya, művelődési lehetőség, a településnagyságnak megfelelő léptékben. És e kettő közé kell a már említett középszint. Az elmúlt években több százmilliárd forint értékű beruházás történt a kisvárosokban, szintén a kormánybiztosságunk koordinációjával.

Összehangolt beruházások

– Soha nem látott nagyságrendű összegeket fordíthattak területfejlesztésre, településfejlesztésre az önkormányzatok az elmúlt években. A különböző pályázatok során mennyire lehet figyelni a szinergiákra, arra, hogy ne legyenek felesleges beruházások, a fejlesztések egymást erősítsék?

– Ez már a tervezésnél komoly szempont volt. A Magyar Falu Program meghirdetésétől elkezdődött az országjárás, ami azóta is tart. Több száz helyszínen több ezer szereplővel beszéltünk, az itt gyűjtött tapasztalatok, megoldásra váró feladatok formálják az egész programot. Hasonló módon indult a Modern Városok Program is, amikor Orbán Viktor miniszterelnök látogatott el a 23 megyei jogú városba, majd az igényeket rendszerezve születtek meg a döntések. A területfejlesztési szempontok a középszintű fejlesztéseknél is érvényesülnek. És még egy fontos dolog: szerencsés, hogy a kormány, a városvezetők, a megyei közgyűlések, az egyéni országgyűlési képviselők többsége egy politikai családba tartozik, egy nyelvet beszélünk, így könnyebb a megegyezés. Vita, versengés persze van, de ez természetes, sőt, szükséges is. Nyilván minden polgármester a legjobbat, a legtöbbet akarja, településfejlesztésben gondolkodik, a kormány viszont térségfejlesztésben is. De mindig sikerül kompromisszumra jutni, úgy, hogy mindenki nyertes legyen. Még úgy is, hogyha az Ormánságnak a Rábaköz a viszonyítási alap, a Rábaköznek Győr vagy Ausztria. Mindig lesz kihívás, megfelelni vágyás, és így mindig lesz fejlődés is.

– A következő időszakra melyek lesznek ezek a kihívások, amelyekre képviselőként vagy akár kormánybiztosként figyelnie kell?

– Messzebbről kezdem, hiszen folyamatban lévő fejlesztésekkel fejezzük be a kormányzati ciklust, van olyan, amit csak elkezdtünk, vagy éppen zajlik a munka. A térségben ilyen Csornán és Kapuváron is a fürdőfejlesztés. Kapuváron már félúton járunk, Csornán a következő egy-két hónapon belül elkezdődhet a munka. Mindkét helyen és Téten is épül tanuszoda. Ugyancsak hiányzott a térségből olyan sportcsarnok, amely a sportolás mellett fedett rendezvénytérként is funkcionálhat, ezért Kapuváron és Csornán is épül egy-egy ilyen. De fejlődik a helyi gazdaság is: Csornán például a harminc éve bezárt egykori Richards-­gyár helyének sorsa is megoldódik, most kapott forrást a város, hogy megvásárolja a tulajdonostól, már csak a szerződést kell aláírni, majd kitalálni, milyen funkcióval lehetne legnagyobb szolgálatára a városnak, a térségnek. Kapuváron számos cég és kisebb vállalkozás is kormányzati támogatással fejleszthet, bővítheti kapacitását, és munkahelyeket teremt.

Turizmus: biciklivel a Rábához

– Hosszabb távon a térség két fontos kitörési pontja a gazdaságfejlesztés és a turizmus. Gazdasági téren nem állunk rosszul, a munkanélküliségi mutatók jók, bár sokan dolgoznak Ausztriá­ban. Ennek is van előnye, de élhetőség szempontjából jobb lenne, ha helyben is lenne több, magas bérszínvonalat kínáló munkalehetőség, ezért szeretnénk a térségbe még több olyan céget telepíteni, amelyek a helyi munkaerőt foglalkoztatják.

A turizmus központja itt a Rába, a víziturizmus lehet ezért a kitörési pont, összekapcsolva a kerékpáros turizmussal. A Fertő tóhoz kell becsatolni a Rábaközt, Agyagosszergény és Vitnyéd között ennek tervezése már zajlik. Mivel a víziturizmushoz víz kell, támogatni fogok minden olyan fejlesztést, ami elősegíti, hogy elegendő víz legyen a folyómedreinkben. Szintén jó irány a vallási turizmus. Az Árpás melletti Szent Jakab-templom, a szanyi Szent Anna-kápolna vagy az osli Nagyboldogasszony-kegy­templom már most is ismert és kedvelt zarándokhelyek, Csornán a premontrei apátság pedig országosan is megállja a helyét a szakrális értékeink között, de a SacraVelo kerékpáros útvonal is népszerű, számos megyebeli látnivalóval. A turisták kiszolgálásához azonban megfelelő infrastruktúra, szálláshely, vendéglátás is kell. Ma már nem elég egy attrakció, csomagokat kell kínálni, szolgáltatásokat fejleszteni, majd összehangolni a kínálatot, hogy komplex élménycsomagot nyújtsunk. A csornai gyógy­víz, a kapuvári szénsavfürdő ismert márka, csak a mai állapotában már nem megfelelő, és önállóan nem állja meg a helyét. De lehetőség van, ötlet van, és a források is meglesznek ahhoz, hogy ez a térség turisztikailag is meghatározóvá váljon.

Eredményes együttműködések

– Kevésbé fejlett régiókban is látványosak az eredmények. A Rábaközben is érezhető, megfordultak a negatív tendenciák?

– Természetesen, komoly eredménye van a kormány vidékfejlesztési munkájának, látszik, hogy ez jó irány. A népességszám-csökkenés itt is megfordult, jó példa Zsebeháza, ahol 15 éve 140-ről 110-re csökkent a lakók száma. A szocialista kormány rá is sütötte az ilyen kistelepülésekre, hogy életképtelenek. Aztán megépült az autópálya, jött a TOP, elindult a Magyar Falu Program, és ma már 150 körüli a lakosságszám. Nincs életképtelen falu, csak támogatásra van szüksége. Máshol is látszik a fejlesztések eredménye, ami a források mellett annak is köszönhető, hogy nagyon jó az együttműködés a polgármesterekkel az országgyűlési képviselő társakkal, a TOP-­pályázatokat kezelő megyei közgyűléssel. Senki nem akar átlépni a saját árnyékán, tudják, hogy egy térség együtt erős. Viszont ez az együttműködés lehet nagyon törékeny is, volt erre példa a szocialista kormányzatok alatt, amikor a terveikkel – támogatás hiányában – egyedül maradtak a települések. Ebből a szempontból is kiemelten fontos az áprilisi országgyűlési választás, hogy ez az egyensúly továbbra is fennmaradjon, és a vidék továbbra is fontos legyen ennek az országnak. A nemzeti kormány jelenti a garanciát erre.