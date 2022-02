Örülök, hogy részt vettem az Erasmus+ programban, rengeteg nagyszerű élménnyel tértem haza

– mondta Buza Roland, aki a Széchenyi István Egyetem turizmus-vendéglátás szakos hallgatójaként az elmúlt szemesztert a Leóni Egyetemen töltötte Spanyolországban. A győri fiatalember számára örökre felejthetetlen marad, hogy tanulmányai mellett volt ideje utazásokra is, így például eljutott Madridba, Gijónba és Sevillába.

A spanyolok mellett francia, olasz, német, belga hallgatókkal ismerkedtem meg, és nagyon jó barátságba kerültem egy marokkói fiúval is

– említett további pozitívumokat.

A tanító szakos Németh Fanni is sok tapasztalatot szerzett az elmúlt félévben – ő a portugál Leiria egyetemére utazott ki. Két magyar társa volt ott, mindannyian a Széchenyi István Egyetemről, rajtuk kívül főleg német, francia, spanyol és lengyel hallgatók vették körül, természetesen a házigazda nemzethez tartozók mellett.

Részben nyelvgyakorlás miatt vágtam bele a kalandba, de emellett úgy érzem, magabiztosabb is lettem az idegen, Magyarországtól távoli környezetben. Tetszett, hogy az egyetem számtalan programot szervezett nekünk, és buszos kirándulásokra is elvittek bennünket. Miután jó a buszhálózat, és diákként nem drágák a jegyek, egyénileg is sokszor felkerekedtünk. Jártam a két legnagyobb városban, Lisszabonban és Portóban is, de egy kis halászfalu, Nazaré szintén felejthetetlen volt

– ecsetelte Németh Fanni. (A Leiriai Egyetem egyébként az Európai Egyetemek pályázatban konzorciális partnere a Széchenyi István Egyetemnek, így oktatási, kutatási és harmadik missziós szempontból is kiemelten fontos a vele való kapcsolat.)

Széchenyi István Egyetem hallgatói közül 2012 óta több mint félezren tapasztalták meg, milyen Erasmus+ ösztöndíjasnak lenni. Jobbnál jobb lehetőségek közül lehet válogatni, hiszen a Széchenyi-egyetemnek 26 európai állam több mint 200 felsőoktatási intézményével van szerződéses kapcsolata.

A kiutazók száma a jövőben még tovább nőhet, már csak azért is, mert a hallgatók számára rendkívül kedvezően változtak a feltételek.

A legnagyobb újdonság a korábbiakhoz képest, hogy már nemcsak hosszabb, több hónapos, hanem sokkal rövidebb, öt–harminc napos vagy két hónapos utazásra is lehet pályázni az Erasmus+ program keretében. Sőt, a virtuális és a fizikai mobilitás kombinációja is támogatott, ha a tényleges külföldön tartózkodás öt–harminc nap közötti. PhD-hallgatók számára is nyitott a rövid mobilitás, melynek nem kell kötelezően virtuális részhez kapcsolódnia. Az új lehetőségek minden bizonnyal rendkívül népszerűek lesznek a hallgatók körében, hiszen koronavírus-járvány következtében felértékelődtek a rövid képzési programok

– fejtette ki Mészáros Márta, a Széchenyi István Egyetem Nemzetközi Programok Központja Mobilitási és Ösztöndíj Osztályának vezetője.

A szakember felhívta a figyelmet arra, hogy a külföldön eltöltött idő teljes hosszára kapható ösztöndíj. Európai Unión kívüli partnerintézmény esetén utazási támogatás is járhat, ami zöldutazás esetén tovább emelkedhet. Emellett rendelkezésre állnak kiegészítő támogatások a szociálisan rászoruló vagy sajátos igényű (fizikai, mentális vagy egészségügyi szempontból akadályozott) hallgatóknak.

Akármelyik országot is választja valaki, igaz, hogy nemcsak a tanult tárgyakban léphet előre, hanem személyiségfejlődése, tapasztalatszerzése szempontjából is. Azok, akik már részt vettek a programban, életre szóló élményekkel, kapcsolatokkal, szélesebb világlátással, jobb nyelvtudással, érettebben, magabiztosabban érkeztek haza. Ezek a tulajdonságok, készségek később a munkaerőpiacon is jól hasznosíthatók.

A Széchenyi István Egyetem Nemzetközi Programok Központja minden segítséget megad a hallgatóknak pályázatuk összeállításához. Minden lényeges információ megtalálható az egyetem nemzetközi portálján, többek között kedvcsinálók az egyes országokhoz.

Az Erasmus+ programban a Széchenyi István Egyetem bármely szakjának bármely tagozatos magyar hallgatója részt vehet, illetve az önköltséges nemzetközi hallgatók előtt is nyitva áll a lehetőség.