Hogy mennyire ritka madár errefelé ez a kecses szárnyas, arról madártani szakembert kérdeztünk. – A darvak északon költő, télen délre vonuló madárfaj – mondta Bodor Ádám, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (MME) Kisalföldi Helyi Csoportjának titkárhelyettese.

– Vonuláskor a tízezres nagyságrendtől akár százezres csapatban is költözhetnek. A klímaváltozás miatt egyre inkább megfigyelhetők áttelelő egyedek is, így akár térségünkben is találkozhatunk velük. Míg régebben elsősorban a Hortobágyon, a Körös–Maros Nemzeti Parkban, illetve a Dél-Alföldön volt az élőhelyük, körülbelül tíz éve a Fertő tó környékén is gyakoriak a darvak. A Szigetközben fotózott darvak nem vonultak délre, nálunk telelnek át. Az itt megjelenő kisebb csapat valószínűleg táplálék után kutatott. Ilyenkor különösen a learatott kukoricatáblák környékét keresik fel és csipegetik az elhullajtott szemeket.