– Az élete nem fog nagyon megváltozni, eddig is minden jóval elhalmoztuk, de most már nem utazhat többé a polgárőrautóban. A szolgálat biztosan hiányozni fog neki, nagyon szerette. Mint gazdájától megtudtuk, Dominó csak szolgálaton kívül jámbor, ha felkerül rá a hám és a szájkosár, nagyon is temperamentumos kutya. – A kutyás polgárőrök esetében a kutya mint elrettentő, visszatartó erő van velünk, hogy így előzzük meg a bűneseteket. Számomra az egyik legmulatságosabb közös emlékünk, amikor egy rendezvényt biztosítottunk, és egy erősen ittas férfi jött oda hozzánk.

Megkérdezte, megsimogathatja-e a „dalmatámat”, amire Dominó csak egy határozott morgással reagált. A hű társ csak februárig kísérhette Bettinát, az utánpótlás azonban nem váratott magára. Onixszal régóta járnak kiképzésre, és már csak egy lépésre vannak a vizsgától. – Az engedelmesség a legfontosabb, főleg egy ilyen nagy testű kutyánál. De az sem baj, ha van fellépése és tud riasztani – magyarázta Bettina, mire figyelnek a polgárőrkutya-­képzésen.

– Mindig van mit gyakorolni. Dominóval is folyamatosan dolgoztunk és új dolgokat tanultunk, és így lesz ez Onixszal is. Bettina nem az egyedüli polgárőr a családban, édesapja és édesanyja szintén a gyarmati polgárőrség kötelékében teljesít szolgálatot. Az apa szintén szolgálatot teljesít kutyával, és lányával közösen járnak a képzésekre, mivel neki is új partnere lesz. – Az egész család ragaszkodik ehhez a fajtához. A dogok nagy kutyák és ebbe a hatalmas testbe rengeteg szeretet szorul, csodákra képesek.

A család otthonára Onixszal együtt így már öt dog vigyáz, valamint van egy törpe tacskó is, aki időről időre megpróbálja megmutatni a nagy kutyáknak, hogy ő a főnök. A sikeres vizsgát követően pedig Bettina Onixszal az oldalán folytatja a polgárőr hivatást.

Dominóra már csak a gondtalan nyugdíjasévek várnak.