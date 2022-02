A Cloe Cafe győri franchise üzlete különleges meglepetésekkel készült a szerelmeseknek.

– Múlt hét végén tulipánvásárral hangolódtunk a Valentin-napra, de készülünk boglárkákkal is. Az élő virágok mellett művirágos bokszok, kézműves táblacsokoládék, szívecskés macik és páros pólók is megtalálhatók. Az én személyes kedvenceim a szerelmes kuponok, amik tartalmaznak többek között randit, vacsorát vagy épp masszázsra feljogosító kis címkét, amit az ajándékozónál lehet beváltani – osztotta meg lapunkkal Szabó Anikó, az üzlet tulajdonosa.

– Vannak olyan fiatalok, akik élménnyel szeretik meglepni kedvesüket, így a kávézóban sok a Valentin-napi asztalfoglalás is. Szerelmes süteményekkel és minitortákkal is készültünk az ünnepre, amik egy-egy titkos üzenetet is rejtenek. A megrendelő választhatja ki, hogy épp mit: „Szeretlek!”, „Te vagy a mindenem!”, „Terhes vagyok”, „Ebből ma szex lesz...”. Sokan előrendeltek már, és hétvégén megünnepelték a szerelmesek napját, de akadnak olyanok is, akik ma köszöntik fel kedvesüket – fejtette ki Szabó Anikó, a Cloe Cafe Győr tulajdonosa.

Valentin nap készülődés a Café Cloe-ban. Fotó: Csapó Balázs

– A népdalokban a tulipán a szerelem jelképe, sokan visznek kedvesüknek Valentin-napkor is egy nagy csokorral. De az örök sláger még mindig a rózsa, ami egyébként az udvarlás jelképe – világosított fel Budáné Schendl Rebeka, a Virágpaletta Győr ügyvezetője.

– Azt tapasztaljuk, hogy 10–30 százalékos áremelkedés miatt idén óvatosabbak a kereskedők, kivárnak az utolsó pillanatig. A rózsa ára 1000 forint fölé kerekedik szinte már mindenhol, de ennek ellenére Valentin-nap alkalmából még mindig a legtöbben a vöröset keresik, de az olcsóbb fehér és színes változatokat is szeretik – tette hozzá.

Rebeka szerint a lakosság imádja a tulipánt, a legtöbben több tíz szálat is visznek ilyenkor kedvesüknek.

Az üzletbe pénteken érkezett friss rózsaszállítmány. Budáné Schendl Rebeka ügyvezető szerint a vörös az örök favorit. Fotó: Nagy Gábor

– Mindig próbáljuk a legfrissebbeket beszerezni, így ugyanolyan tartós tud maradni, mint a rózsa. Hollandiából érkezett a pénteki tulipánszállítmányunk, a rózsa pedig Ecuadorból utazott egészen idáig. Valentin-napkor a gyermekes édesapák nemcsak párjuknak, de kislányuknak is mindig visznek virágot, hiszen ez is valahol egyfajta szerelem – jegyezte meg.

A szerelmesek a cserepes virágokat is szívesen vásárolják szerelmeiknek, hiszen ilyenkor már megtalálhatóak az illatos jácintok is a polcokon. Az ügyvezető elmondta, hogy kelendőek a selyem és szappan rózsafejek is, amiket bokszokba építenek be a legtöbben.

– Valentin-nap után élénkül meg a kereslet a vágott és cserepes növények iránt. Az időjárás is kedvezőbb, így a virágok ára is csökkenni szokott. A februári hónap nehéz időszak a virágkereskedők életében. De most is, mint mindig, több ezer szálas kínálattal várunk minden Valentin-napot ünneplőt.

Szingliknek készültek

„Ne keseredj el, ha esetleg nem talált meg a herceg Valentin-napon” – írja a győri Toscana cukrászda, akik még hisznek a csodákban és gondoltak az egyedülállókra is a szerelmesek ünnepén. A Valentin-napi desszertjük nem más, mint egy béka királyfi puncs csakis szingliknek. Ki tudja, lehet, ettől a csóktól rájuk talál a szerelem és a béka herceggé változik, mint a mesében.