Rédli István 12 éves kora körül kapta első postagalambpárját Győrsövényházon egy helyi galambásztól. A madarak nevelgetése jó hobbinak bizonyult, de igazán komolyan csak húsz évvel később kezdett foglalkozni versenygalambokkal.

– Az első versenygalambjaim 1998-ban szálltak fel – mondta a galambász. – A helyezések, eredmények 4–5 évvel később jöttek, és addigra inkább rá­­éreztem a tenyésztésre is. A versenygalambok tenyésztése és versenyeztetése együtt jár, ahogyan a tojók és a hímek is elválaszthatatlanul összetartoznak. Jelenlegi állományom mintegy nyolcvan százalékát mosonmagyaróvári kerületi bajnokoktól, Szentesi Endrétől, Nagy Zoltántól és Baucsek Pétertől kaptam ajándékba. Mert jó galambot leginkább jó baráttól lehet beszerezni.

A galambásznak jelenleg húsz-húsz tenyésztojója, -hímje, versenygalambja és azoknak húsz párjuk van. A szakember elmondta, hogy madarai a téli időszakot leginkább fészekfülkéikben töltik biztonságban, mivel ilyenkor jobban ki lennének téve a ragadozó madarak támadásainak vagy a rosszindulatú lövöldözőknek. – A versenygalambok részére rövid-, közép-, hosszú- és maratoni távú versenyeket rendeznek – magyarázta Rédli István. – Az én galambjaim hosszútávban jók, ami 700–800 kilométert jelent. Az idei éves versenyeket még nem írták ki, de úgy vélem, jó eséllyel indulok majd a galambjaimmal.

Rédli István csornai galambtenyésztő.

A tenyésztő megjegyezte, hogy a versenyre való felkészítés során a galambok különleges takarmányt, vitaminokat, ásványi anyagokat, illetve gyógyszereket kapnak. Ezenfelül nagy hangsúlyt kap a tréning, azaz a formába hozó edzőutak is. A laikus számára szinte megfoghatatlan, mi motiválhat egy galambot, hogy több száz kilométer távolságból pontosan hazarepüljön. A tenyésztő erre is megadta a választ.

– A galambászok többsége a párok közül a hímeket röpteti, de azért akadnak versenytojók is – mondta a szakember. – Én csak hímeket röptetek, akiket a verseny előtt összezárok a párjukkal. Tudni kell, hogy a galambpárok egyedeinek egymáshoz való kötődése nagyon erős. Röptükben is ez az erős kötődés, illetve a fészek biztonsága az, ami hazahozza őket. Akár tizenkét órányi repülés árán is. Rédli István eddigi legszebb eredményét 2020-ban érte el, amikor versenygalambja a németországi Rostock városából indulva, 801 kilométert repülve ért el országos első helyet, majd lett a múlt esztendőben a Győr–Rába Tagszövetség 11-es kerületének hosszútávú legjobbja 5000–6000 galamb közül.

– A „rostocki” – ahogyan azóta is hívom a győztes madaramat – úgy lett első, hogy harminc perccel előzte meg a Szigetközbe hazaérkező második helyezettet – büszkélkedett a versenygalambász. – Hangsúlyoznom kell, hogy egy ilyen komoly versenyen a másodperceknek is óriási szerepük lehet.

A tenyésztő elmondta, hogy a versenygalambok általában 18–20 évig élnek, és 6–7 éves korig versenyeznek. – Az F05-ös Csornai Galambász Egyesület tagjaként a „rostockival” vettem részt decemberben a budapesti Országos Galambkiállításon – mesélte a galambász. – A rendezvényen (repülési táv szerinti) kategóriák alapján értékelik a galamb éves versenyteljesítményét, és eszerint minősítik. Így lett a versenygalambom a tavalyi évben kategóriájában országos tizedik, illetve a győri kerület legjobb hosszútávú versenygalambja.

A Győr–Rába Tagszövetség 18 galambászegyesülettel és közel 200 tenyésztővel rendelkezik. Rédli István megjegyezte, hogy a galambtartás mára költséges hobbi lett, a fiatalokat nem nagyon érdeklik a madarak, az idősebb generáció pedig abbahagyja a tartásukat. Rédli István azonban nagyon eltökélt, igazi versenyző típus, és a jövőben „rostocki” galambjával szeretne állományt építeni.