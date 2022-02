Az angol billentyűs, Rick Wakeman több mint 50 éves zenei pályafutása alatt a Yes klasszikus felállásának tagja volt évekig, de már a ’70-es évek óta aktív szólóban is: saját neve alatt is bő 90 albumot adott ki, melyekből több mint 50 millió darab kelt el.

A mostani koncert programjában a régi szólólemezek dalai mellett a Yes legnagyobb slágerei is elhangzanak majd szimfonikus hangszereléssel.