Hazánkban az alkoholt fogyasztó gépjárművezetőkkel szemben zéró tolerancia van érvényben. Ez annyit jelent, hogy csak az ülhet a volán mögé, aki egy kortyot sem ivott, azonban sokan megszegik ezt a szabályt.

- Már csekély mennyiségű alkohol fogyasztása is negatívan befolyásolja a biztonságos vezetést. Ilyenkor a sofőr bátrabban, meggondoltalanabbul, képességeit túlértékelve vezet, csökken a felelősségérzete és az önkontrollja. Szűkül a látótere, így nehezebben veszi észre a fontos ingereket. A mozgásai pontatlanabbá válnak, nem érzékeli időben a jármű kismértékű oldalirányú kitéréseit, a megfelelő kormánykorrekciót késve hajtja végre, a járművet nem tudja egyenesen tartani az úton. A reakció és döntési idő meghosszabbodik, a hibás döntések száma pedig növekszik – sorolt fel pár tényt az ittas vezetéssel kapcsolatban Kovács Miklós rendőr alezredes a Soproni Rendőrkapitányság Közlekedésrendészeti Osztályának vezetője.

- Az elmúlt hétvégi ellenőrzéseink is azt mutatják, hogy még mindig sok az ittas vezető. Vannak, akik annyira felelőtlenek, hogy közvetlenül alkoholfogyasztás után vezetnek, mint például az a fiatalember, aki az augusztusban szerzett jogosítványát veszítette el így, most februárban. Vannak olyanok is, akik nem is gondolják, hogy pozitív értéket fog náluk mutatni a szonda, mert azt hiszik, hogy már elég idő eltelt ahhoz, hogy a szervezetük feldolgozza a bekerült alkoholmennyiséget. Ezt legegyszerűbben egy szondával tudjuk ellenőrizni, ugyanakkor azt sem szabad elfelejteni, hogy amíg a készülék pozitív értéket mutat, addig az előbb ismertetett veszélyek fennállnak – folytatta az alezredes.

- Az ittas járművezetés különösen veszélyes. Aki alkoholos állapotban vezet nem csak önmagát, hanem a többieket is súlyosan veszélyezteti, legyen szó akár egy másik gépjárművel közlekedőről, vagy akár egy gyalogosról. Sokszor előfordul, hogy nem az ittas okozó, hanem a vétlen fél szenvedi el a súlyosabb sérülést. A balesetek megelőzése csak közös felelősségvállalás alapján lehetséges, azok elkerülése érdekében minden közlekedésben résztvevőnek be kell tartania az alapvető közlekedési szabályokat! Mi az ellenőrzéseket tovább folytatjuk - zárta gondolatait az osztályvezető.