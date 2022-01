A Szelíd című film egy testépítő nő a világbajnoki címért folytatott, nem várt fordulatot is rejtő harcát mutatja be. A címszerepet pedig nem más, mint a győri Csonka Eszter kétszeres fitnesz- és négyszeres testépítő-világbajnok testesíti meg a filmvásznon. Ez az első színészi felkérése, a hétköznapokban személyi edzőként dolgozik a győri Galaxy Body & Fitness Centrumban.

– Édesanyám gyermekkoromban gyakran mondogatta, hogy kislányom neked színésznőnek kellett volna menned. Nem mondom, hogy nem féltem az első forgatástól, de mindig is érdekelt a filmes szakma és borzasztó kritikusa vagyok a filmeknek a tv előtt ülve is. Úgy fogtam fel, hogy ez egy új terület ahol kipróbálhatom magam. A testépítés is adott egyfajta lelki és fizikai erőt. Nagyon élveztem ezt a kalandot - mondta el lapunknak Csonka Eszter.

– Hogyan került kapcsolatba a rendezőpárossal?

– Nemes Anna a film egyik rendezője, készített korábban egy dokumentum filmet négy testépítő magyar lányról. Az az alkotás is a szereplők életét és a sporttal kapcsolatos küzdelmeket dolgozza fel. Ott figyelt fel rám Anna először, és megkért, hogy beszélgessek el vele és Csuja Lászlóval, a Szelíd másik rendezőjével, mert van egy produkciós tervük és forgatókönyvet írnak egy testépítő nőről – emlékezett vissza kezdetekre Csonka Eszter.

– Először Győrben az édesapámnál találkoztunk, ahol megbeszéltük, hogy a forgatókönyvhöz készítünk egy promo videót, rövid jelenetekkel. Ezt végül kiküldték Izraelbe egy rangos versenyre, ahol elnyerték a fődíjat. Ezután kértek fel arra, hogy játszam el a főszerepet. Amikor először meghallottam nagyon meghatódtam, el is sírtam magam, mert annyira megtisztelőnek éreztem.

– Volt olyan pont, amikor meggondolta magát? Mégsem vállalja el a főszerepet?

– Azonnal beleolvastam az első kézbe kapott forgatókönyvbe. Volt néhány olyan pikáns jelenet, ami miatt azt mondtam, sajnos nekem ez mégsem fér így bele. Egy újabb győri látogatáskor azonban rábeszéltek a rendezők, meggyőztek, hogy különböző kamerabeállításokkal megoldhatóak az aggájaim. Így kezdődött el ez az utazás.

– A történet szerint az edzőjével, Ádámmal együtt élő női testépítőnek, Edinának komoly áldozatot kell hoznia azért, hogy megnyerje a világbajnokságot, eközben pedig különös kapcsolatba kerül egy titokzatos férfival. A találkozás pedig mindent megváltoztat, amiben addig hitt. Vonhatunk párhuzamot a Edina és Eszter élete közt?

– Igen, elég sokminden visszaköszön. Annak idején én is együtt éltem azzal a férfival, aki régen az edzőm volt és felkészített a versenyekre. Feladtam mindent ezért a sportért, életért, ahogyan a filmben is. Nem lett családom, amit azóta is nagyon bánok. Sok mindent feláldoztam érte. Az étkezési zavarok, amik a lánynál is megjelennek a filmben, nálam is megvoltak. A címszereplő édesanyja sem él, ahogyan én is elveszítettem anyukámat.

– Milyen volt a közös munka? Elvégre ez az első filmes szereplése.

– Fantasztikus stáb gyűlt össze, és nagyon hálás vagyok, hogy olyan kiemelt, körültekintő figyelemmel voltak felém. Amint vége volt egy jelenetnek már hozták a plédet, a meleg teát. A covid első hulláma alatt forgattunk, így rendszeresen teszteltettek bennünket, de szerencsére egyik stábtag sem kapta el a vírust. Voltak extrém helyszínek, novemberben forgattunk egy vizes jelenetet a Tatai tanösvényen, elég hideg volt a víz. Vettünk fel részeket Budapesten, de voltak vidéki helyszínek is. Feküdtem kiscsibék közt, de meg kellett nyugtatnom egy malacot is, amikor a disznóvágásos jelenet következett. Mindegyik izgalmas és meglepő volt a maga módján számomra, mert még egyikben sem volt részem. A mai napig nem tudom felfogni azt a rengeteg gratulációt, amit a filmes berkekből kapok. Nekem a Sundance Filmfesztivál ugyanolyan, mint egy testépítéshez nem értőnek a Mr. Olympia.

– Hamar megtalálták a közös hangot a másik főszereplővel, Turós Györggyel?

– Gyurit nem ismertem korábban, egyszer-kétszer láttam versenyeken, mint bírót. A castingon találkoztunk először és egyből lejött, hogy ő lesz majd Edina partnere, mert benne láttam azt az embert, akit a forgatókönyvből olvastam. Viszonylag hamar kiderült, hogy jól tudunk együtt dolgozni. Nagyon jó ember és csodálatos családja van. Mind kettőnknek új élmény volt a filmforgatás, korábban ő sem volt látható a mozivásznon. A legtöbben mint testépítő- és fitnesz-edző ismerik, aki öt világbajnokot nevelt már ki. Az elején leszögeztük, hogy semmilyen olyan jelenetet nem szeretnénk, ami félreérthető, mert mindkettőnknek komoly magánélete van.

– Megosztó témát dolgoz fel a film, de már maga a női testépítő lét is az. Nem tart majd az esetleges kritikáktól?

– 2016-ban megjelent egy napilapban rólam egy cikk. Én csacsi elolvastam az online platformon a kommenteket. Kaptam hideget, meleget az emberektől. Csak ültem és zokogtam, a rosszindulatú megjegyzéseket olvasva. A Szelídről eddig meggjelent publikációk kommentjeinél is már előbukkantak hasonlók, de már nem karcolt meg. Biztos vagyok benne, hogy én is és az alkotók is kapnak majd kritikákat, megpróbálom betudni ezt az emberek laikusságának.

– Látta már a végleges filmet?

– Nem, sajnos még nem, mert a decemberi stábvetítés elmaradt. Így csak holnap a Sundance Fesztivál online közvetítésén látom én is először a végleges formájában, ha épp nem dolgozom. Nagyon izgulok, hogy végül melyik jelenetek és milyen formában kerültek be. Nem szeretem magam visszanézni felvételeken, a kissebbségi komplexusom miatt. De ez most teljesen más lesz, újdonság az én életemben is.

– Kiknek szól és mi a film üzenete?

– Egyrészt szól a sportolóknak, a testépítéssel foglalkozóknak, a hobbi gyúrósoknak. Illetve azoknak, akik nem ismerik ezt a sportot, és a vele járó világot. Csak előítéletekkel élnek, mert a szteroidozott részéről hallottak. A film betekintést ad egy versenyző lány életébe, mindennapi küzdelmeibe és megmutatja mit kell azért tenni, hogy egy célt elérjen. A műfaj testmonodráma, amely test fejlődését és épülését dolgozza fel, de az érzelmi vivódásokon is nagy hangsúly van. A kettő együtt, nagyon összefűszereződik.

– Kellett külön felkészülés a filmre?

– 2018-ban versenyeztem utoljára. Az alkotók teljes mértékben rám bízták, hogy hogyan készülök fel a filmre. Maximális támogatásuk mellett, edzőterembe vettek nekem bérletet, és biztosították a lehetőséget a forgatás alatt is. Kemény diétával is készültem, hogy a legjobb formámat tudjam hozni. A versenymúltamra való tekintettel már kitudtam kalkulálni, hogy ehhez a filmhez mit kell produkálnom, napi másfél órás edzéseket tartottam. Amikor a forgatás alatt bezártak a kontitermek, az egyik produkcertől kaptam fekvenyomó padot és kézi súlyzókat, így a 12-13 órás forgatások után még otthon gyúrtam egy kicsit.

– A családja, hogyan fogadta, hogy az Ön főszereplésével debütál először a magyar film a Sundancen?

– Az édesapám és a bátyám is nagyon büszke, nem szóltak bele. A kedvesem, aki szintén szakmabeli, a mai napig nagyon félt és tart arról, hogy kiragad a hétköznapi valóságból ez a film. De nem hiszem, hogy elrugaszkodnék ettől a világtól, amiben most is élek, hiszen ez az én környezetem. És nem is szeretnék ezen változtatni.

A februári magyar premiert elhalasztották, de az alkotók és Eszter is reméli, hogy minél előbb bemutathatják a hazai közönség előtt. Holnap pedig együtt szorítunk értünk a rangos versenyen, amit online rendeznek meg az USA-ban.