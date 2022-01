A Széchenyi István Egyetem egyik stratégiai célja, hogy valamennyi épületét felújítsa a fenntarthatóság és a klímavédelem jegyében, társadalmi felelősségvállalását is szem előtt tartva. Az intézmény vezetése fontosnak tartja azt is, hogy az ingatlanok külső megjelenésükben méltók legyenek ahhoz, hogy a minőségi oktatást és szolgáltatásokat nyújtó universitas az elmúlt években Magyarország egyik vezető tudásközpontjává vált, a világ egyetemeinek legjobb 4 százalékába került.

Ezt szolgálják a jelenleg is zajló, energiahatékonyságot növelő fejlesztések is, amelyek egyike a Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Kar Áldozat utcai központjának rekonstrukcióját érinti. Az ott tartott műszaki bejáráson Mészáros Nóra, az egyetem Pályázati Igazgatóságának vezetője elmondta: a 476,6 millió forint vissza nem térítendő európai uniós támogatásból megvalósuló beruházás februárban befejeződik. Ennek során a több mint 1600 négyzetméteres lapos tető hő- és vízszigetelést, a homlokzatok pedig hőszigetelést kaptak. Megtörtént a külső ajtók, ablakok cseréje, a fűtési rendszer szabályozhatóvá tétele is.

Kara Ákos győri országgyűlési képviselő a helyszínen azt hangsúlyozta: a fejlesztés az egyetem fejlődésének újabb fontos állomása. „A beruházás több előnnyel jár. Csökken az energiafelhasználás, alacsonyabbá válnak a fenntartási költségek, miközben a jogi kar központja esztétikailag szebb lett, illeszkedve a többi egyetemi épület megjelenéséhez. Azt a pénzt, amit nem kell rezsire költenie, oktatásra, kutatásra fordíthatja az intézmény” – fejtette ki kérdésünkre. A politikus hozzátette: ezenkívül további egyetemi létesítmények felújítása történik meg. Hamarosan befejeződik Győrben a Bridge Hallgatói-Oktatói Klub, valamint az Apáczai Csere János Kar Liszt Ferenc utca 17. szám alatti, II. számú tanítási épületének rekonstrukciója.

Prof. dr. Smuk Péter, a Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Kar dékánja örömmel említette, hogy a január 18-i telt házas nyílt napjukon már büszkén mutatták az érdeklődő diákoknak és a szülőknek a megújult épületet. „A felújításnak köszönhetően sokkal komfortosabbá vált a létesítmény, tükrözve a karunk által képviselt minőséget. Mindez nagyon sokat jelent az itteni munkánk szempontjából. A kollégák és a hallgatók is rendkívül pozitívan nyilatkoznak róla, szeretik a színeket, az új ablakok fényjátékát” – mondta a dékán, megjegyezve, hogy már tervezik a park és a környezet rendbetételét, valamint néhány belső tér megújítását is.

Az egyetemi fejlesztések folytatódni fognak, hiszen már megszületett a kormányzati döntés további öt ingatlan 2,3 milliárd forint értékű felújításáról. Ez Győrben a Hotel Famulust és a Petz Lajos Egészségügyi Középiskolát, a mosonmagyaróvári karon pedig a várkapitányi, a tankonyha- és a Lucsony utcai C épületet érinti.