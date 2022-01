Szinte lépésről lépésre nyomon követtük a magyaróvári vár felújítását, ahogy arról is többször beszámoltunk: megszépülhet a vársétány és a várkapu is. Azóta a város emblematikus épülete a mosonmagyaróváriak, valamint a turisták számára is vonzóbb célponttá vált. Advent idején több programmal készült az intézmény, telt házas koncertek mellett kézműves termékek vásárával, és sokan voltak kíváncsiak az épületeken lévő fényfestésekre.

Közelebb az itt élőkhöz

– Amikor kinézek az ablakomon, látom, hogy a mosonmagyaróváriak birtokba vették a parkot. Sétálnak az új sétányokon, megállnak a táblák előtt és érdeklődve olvassák a nálunk végzett, neves személyiségek életrajzait. Ez a fejlesztés tehát még közelebb hozta az itt élőkhöz intézményünket – emelte ki dr. Szalka Éva, a mezőgazdaság- és élelmiszertudományi kar dékánja. Hozzátette, a várkapu rekonstrukciója is megvalósult, ami azért is fontos, mert ez köti össze a várost az egyetemmel.

– Köszönet illeti Nagy István agrárminisztert, a térség országgyűlési képviselőjét, aki nemcsak figyelemmel kíséri, hanem jelentős segítséget is nyújt a rekonstrukció- hoz. Köszönettel tartozunk a kormányzatnak a támogatásért, amelynek révén soha nem látott fejlesztéseket tudunk megvalósítani. Így a vár – az oktatási funkció mellett – egyre inkább Mosonmagyaróvár fontos közösségi terévé, találkozási pontjává válik – hangsúlyozta dr. Filep Bálint, a Széchenyi István Egyetem elnöke.

Látványosság turisták számára

Az óvári vár és környezete a Széchenyi István Egyetem és Mosonmagyaróvár kiemelkedő történeti-kulturális értéke, ezért a rehabilitáció turisztikai szempontból is jelentős. Mindezt a projekt során funkcióbővítéssel is megerősítették: vendéglátóegységeket, pihenőhelyeket, szabadtéri rendezvényhelyszíneket, ismeretterjesztő és felfedező útvonalakat alakítottak ki.

Környezettudatosság

A magyar kormány több mint félmilliárd forintos támogatásával megvalósult fejlesztés során rendezték a vár körüli belső közlekedést, létrehozták azt a gyűrűt, amely a sétányból és a fogadótérből áll. A park úthálózatát új gyalogossétányokkal bővítették, több pihenőteret alakítottak ki, amelyek lehetőséget teremtenek kültéri kiállítások, múzeumpedagógiai foglalkozások és egyéb rendezvények lebonyolításához is. Cél volt a gyepfelületek megújítása, új fasorok, cserjék és évelők ültetése. A projektben mindezek bemutatása ugyancsak nagy hangsúlyt kapott, amelyhez jól illeszkedik majd, hogy az egyetem az Agrinatur Projekt keretében sikeresen pályázott ökológiai tanösvény kialakítására, ökojátszótér létrehozására is. A beruházás során kiemelt szempont volt a környezetterhelés csökkentése, a fenntartható környezetalakítás. A park infrastruktúráját is bővítették kültéri infokommunikációs tájékoztató, tér-, díszvilágítási és öntözőrendszer kialakításával, egységes arculatú berendezési tárgyakkal.

A korábban rossz állapotú várkapu komplett faldiagnosztikai vizsgálatot követően újult meg. Kiküszöbölték a beázásokat, a fagyásokat és a repedéseket. Megoldották a folyosó vízszigetelését és vízelvezetését, pótolták a hiányzó burkolatokat.

Folytatódik a felújítás

Egy környezeti és energiahatékonysági projekt során megújul a várkapitány- és a tankonyhaépület (erről hamarosan bővebben beszámolunk). Emellett az intézmény tervezi egy Lajtán átívelő gyalogos-kerékpáros híd megépítését, amely közvetlen kapcsolatot teremtene a vár és a Wittmann Antal park között. Ezenkívül a vár szomszédságában található egykori hercegi étterem külső-belső rekonstrukciója is az elképzelések között szerepel.