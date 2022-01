Az egész ország területéről és külföldről is sok vendég keresi fel a felújított magyaróvári várat, melyben az egykor itt koncertező ifj. Johann Strauss emlékét őrző kávézó és állandó kiállítások nyíltak. Péntek Marica lett az új intézmény vezetője. Ahogy korábban többször is elhangzott, szeretnének egy nyitott egyetemet, nyitott várat. Ezt az elmúlt időszak is igazolta: a nagy sikerű VinÓvár boresemény után több koncertnek, vásárnak, kiállításnak is helyt adott az emblematikus épület. Öröm, hogy megújulhatott a várkapu és a vársétány is, és egy várszínpadot is kialakítottak.