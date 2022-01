Mindemellett a csapat folytatta a Szeánszot is, interaktív workshopok helyett ezúttal frontális előadások formájában. A félév során a szakkollégium vendége volt Póka Viktor, a Tesco közép-európai menedzsere, aki Az online vásárlás aranykora címmel tartott prezentációt, de megfordult a campuson dr. Faragó Beatrix is, aki a sportgazdaság rejtelmeibe avatta be a hallgatókat. A legnagyobb szenzáció kétségkívül dr. Nógrádi György biztonságpolitikai elemző meghívása volt, aki megtöltötte a B1 előadótermet, ezzel rögtön rekordot is döntve a Szeánsz előadások látogatottságában.