Azért, hogy az ételpazarlás káros folyamata megforduljon, de legalábbis megálljon a trend, a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) „Maradék nélkül” elnevezéssel programot indított. Ebben fontos szerepet kap a lejárt minőségmegőrzési termékek fogyaszthatósági határidejéről összeállított, hiánypótló útmutató.

Bevethető élelmiszerek és határon billegők

A mindennapi életből jól tudjuk: a csomagoláson szereplő dátumtól függetlenül a tartósabb ételek később is „bevethetők”. Sőt, sokan kifejezetten a „határon billegő”, akciós termékekre utaznak az üzletekben. „Bontatlan, sértetlen csomagolásban, a gyártó ajánlásának megfelelően tárolt ételek esetében a normál termékhez képest nem tapasztalható számottevő változás ízben, színben, szagban, állagban. Vagyis a lejárt minőségmegőrzési idejű termékek hetekkel, hónapokkal később is nagy eséllyel fogyaszthatók. A konzervek, mézek, lekvárok, kávék, teák, kakaóporok pedig a hivatalos lejárat után akár még egy évig is jók lehetnek” – hívják fel a figyelmet a szakemberek.

A kulcs a megfelelő tárolás

Hírgrafikánkon láthatják, hogy termékcsaládonként mennyi pluszidővel számolnak a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal munkatársai. Hangsúlyozni kell: az ajánlott intervallumok kizárólag a minőségmegőrzési idővel ellátott, megfelelően tárolt élelmiszereknél tekinthetők irányadónak. Lényeges kiemelni azt is, hogy lejárt élelmiszereket továbbra sem lehet kereskedelmi forgalomba hozni. Ugyanakkor a szóban forgó élelmiszerek adományozhatók az Európai Unióban.

Saját teszteket is végeznek

– Az összes péktermékünket 24 órán át értékesítjük a boltokban, ez belső szabály. Ezután a polcon maradt kenyereket és péksüteményeket jótékonysági célokra ajánljuk fel. Téten a gyermekvédelemnek, Győrben a Méhecske Alapítványnak, illetve a nagycsaládosok helyi szervezetének adjuk ezeket. A visszajelzések jók, a nehéz helyzetben élő gyerekek mindig várják a péksüteményeinket.

Az adományozás során szakmailag is hasznos információkat kapunk. Az akciók révén tudjuk, hogy kenyerünk több nap után is szelhető, a péksüteményünk puha, omlós marad – mondta Vajda Péter. A sokorópátkai Pedró Pékség ügyvezetője hozzátette: „bár nagyon kevés termékünket csomagoljuk – szinte csak a bejgliket –, ezeket saját tesztnek vetjük alá azért, hogy biztosan tudjuk, meddig őrzik meg a szavatosságukat”.