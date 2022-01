Hét emberei 2022-ben is

2021-ben 51 héten át mutattunk be olyan embereket, akik szerintünk sokat tettek azért, hogy a megye, egy település vagy egy kisebb közösség gazdagodjon, ismertebb, elismertebb legyen. Idén, 2022-ben is keressük az ilyen embereket, szívesen vesszük, ha Önök is ajánlanak Hét embere jelölteket. Javaslataikat a [email protected] címre várjuk.