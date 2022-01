– Szerdán csak az én pácienseim közül tíz új koronavírus-fertőzöttnek kellett szerveznem a további útját. Több megyéből is arról értesültünk, hogy nagyon megugrott a betegek száma. Most már a 10–11 százalékuk köthető az omikron-variánshoz, ami nagyon gyors fertőzést okoz. Nem olyan durva tünetekkel jár, mint a delta-variáns, így remélhetőleg kevesebb ember kerül kórházba, esetleg az intenzív osztályra – mondta a doktor.

– Remélhetőleg kevesebb ember kerül kórházba, esetleg az intenzív osztályra, de ez nem jelenti azt, hogy könnyű a helyzet, mert a betegszám óriá- si lesz ott is, és elsősorban az első frontvonalban, a háziorvosoknál. Ezeknek a betegeknek a gördülékeny ellátása külön logisztikát igényel – mondta dr. Balázs Mihály, Győr-Moson-Sopron megye kollegiális vezető háziorvosa, aki azt is elmondta: – Továbbra is az a legfontosabb, hogy minél nagyobb arányú legyen az átoltottság. Mert azoknál, akik oltottak, sokkal enyhébben zajlik le a betegség, ha elkapják és kevesebben kerülnek kórházba.

Elrendelték a hétvégi oltást

Bár nemzetközi összehasonlításban jól állunk, szükséges az átoltottsági arány további növelése. Ezért ismét lehet regisztráció nélkül oltásra jelentkezni bármelyik oltóponton. Új elem a védekezésben, hogy az emberi erőforrások minisztere és az országos tiszti főorvos elrendelte, hogy minden háziorvos januárban az általa választott hétvégén – pénteken 14 és 18, valamint szombaton 10 és 18 óra között – a praxisában biztosítson lehetőséget betegeinek a Covid elleni oltás felvételére.

– Nem mondhatnám, hogy a háziorvosok osztatlan lelkesedéssel fogadták a hétvégi oltás elrendelését. Körzetünk ellátása mellett szinte valamennyien hétvégi vagy hétköznapi ügyeletben veszünk részt, másik praxisban helyettesítünk. Sokan közülünk családosak, vannak, akik egyedül nevelik a gyermeküket, vagy egyéb családi problémánk van, de természetesen mindenkinek szüksége lenne pihenésre is. Ezt a hétvégi oltást a kollégáim jelentős része csak erejének végső megfeszítésével tudja teljesíteni – állapította meg a szakember.

A sikeres oltási akció feltétele az észszerű szervezés. Dr. Balázs Mihály kollégái nevében is azt kéri, hogy aki oltatlan, vagy négy hónapnál régebben kapta a második oltását, elsősorban az oltópontokon jelentkezzen az oltás felvételére, hiszen ott mindegyik oltóanyag megfelelő mennyiségben rendelkezésre áll. Ha bármilyen méltányolható ok miatt az oltás csak saját háziorvosnál oldható meg, egyeztessenek vele előre időpontot hétköznapra, mint ahogy eddig is, vagy most januárban a kivételesen megszervezett hétvégi időpontra.

Dr. Balázs Mihály is tud a rendelőben tesztelni, de ha pozitív a beteg, mindent végig kell fertőtleníteni. Fotó: Nagy Gábor

Betegirányító rendszerrel egyszerűbb

– Én a rendelőmben egy betegirányító rendszert használok, amivel a betegek maguk tudnak időpontot foglalni, a váróban pedig láthatják a monitoron, mikor következnek. Mivel a rendszert még nem használja minden kolléga, a telefonos elérhetőség mindenütt biztosított – tudtuk meg dr. Balázs Mihálytól, hogyan működik az időpont-egyeztetés. – Sok beteg panaszkodik a közösségi oldalakon, hogy nem érhető el telefonon a háziorvosa. Mi az oka? – kérdeztük a háziorvost.

– Az országos kollegiális hálózat végzett egy felmérést, amely kimutatta, hogy sokszorosára nőtt a telefonhívások száma a Covid-időszakban. Itt ül a beteg a rendelőben, vele foglalkozom. Ha közben szól a vonalas telefon és nem tudom felvenni, a hívást átirányítja a mobilomra. A mobiltelefonon megjelent hívásokat pedig visszahívjuk.

Covid-gyanúval ne menjünk a rendelőbe!

– Az az előírás, hogy elkülönített légúti idősávban kell fogadnunk azokat a betegeket, akiknek felső légúti panaszaik vannak. A rendelés utolsó fél-egy órája van arra fenntartva, hogy ezek a betegek jelentkezzenek. Ha már Covid-gyanú merül fel, amikor a beteg telefonál, akkor már nem jöhet a rendelőbe, őket a statikus mintavételi pontokra küldjük. Rendelkezünk Covid-teszttel, de ezt arra a célra tartjuk fenn, hogy ha egy betegnél itt merül fel a Covid-gyanú, akkor leteszteljük – tájékoztatott dr. Balázs Mihály háziorvos.

Időpont nélkül

Januárban minden csütörtökön és pénteken 14 és 18 óra, valamint szombatonként 10 és 18 óra között lehet időpontfoglalás nélkül oltást kérni a győri, mo- sonmagyaróvári, soproni, csornai és kapuvári kórházi oltópontokon, valamint a pannonhalmi és téti szakrendelőkben is.