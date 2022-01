A győri csuda kiindulási alapja egy kurta péri ballada, amely egy XIX. századi rablógyilkosságról szól.

„Tudjátok-e, Pér–Táplán közt mi történt?/ Két pándorfi asszonyokat megölték. / Ezek voltak: Takács János, Gede Pál / Megszenvednek érte az akasztófán.” A balladát Polgár Kálmán gyűjtötte 1996-ban Péren, hosszabb, dallammal közölt változatait az országosan ismert győri néprajzkutató, dr. Lanczendorfer Zsuzsanna, a Széchenyi István Egyetem Apáczai Csere János Karának docense kutatta fel. A rablógyilkosságról szóló ballada nyomán a néprajzos szakember nyomozásba kezdett, s lépésről lépésre felkutatta az eseményeket, s annak Európa-szerte nagy port felkavaró utóéletét.

Történt ugyanis, hogy az egyik gyilkos, Gede Pál a börtönben meghalt, a másik pedig 1880. április 14-én történt felakasztása után „feltámadt”. A történetet nemcsak a szájhagyomány őrizte meg, hanem egy Debrecenben kiadott ponyvafüzet szerzője is, aki a történetet így mutatta be: „Csuda esett Győr városba’, nagy csuda: / Takács Jánost vitték szörnyű halálra. / Kötelet is tettek már a nyakára, / Azt hitte már mindenki, hogy meghala. / Felboncolták volna már a holttestét, / De az élet nem hagyta el még szívét. / Lassan-lassan magához tért, fölébredt: / Ez az eset Győr városban megesett.”

Az MTA Bolyai János kutatási ösztöndíjas dr. Lanczendorfer Zsuzsanna hosszú ideig kutatta ezt a témát, ami egész Európa orvosait és sajtóját foglalkoztatta évekig. A megismert eredményeket rendszeresen publikálja, előadásokon, konferenciákon ismerteti, videófilm készült belőle. Bekerült a téma az oktatásba és Győr idegenforgalmi látványosságai közé is.

A néprajzkutató által vizsgált dokumentumokból kiderült, hogy Takács János akasztása rosszul sikerült. Levéltári forrásokban egy jegyzőkönyvet is talált, amely az akasztás és az „újraéledés” körülményeiről számol be. Ebből tudható, hogy a törvényszéki orvos az akasztás után megállapította a halál beálltát, majd „gyors ügetésben” a kórházba szállították a halottat. Mint egy könyvében dr. Petz Aladár kórházigazgató főorvos írja: „Bierbauer Lipót bencés tanár hatósági engedéllyel villamos kísérleteket óhajtott ott rajta elvégezni. Legnagyobb konsternációra a kivégzetten röviddel a halottaskamrába való beszállítás után életjelenségek mutatkoztak, mire az ügyészség haladéktalan értesítése mellett Schmidt József sebész-gondnok élesztési kísérletbe kezdett. Ezekre a kivégzett magához is tért, azonban másnap reggel 7 órakor tüdővizenyő tünetei között mégis meghalt.”

A rátalált korabeli sajtóban ez a tény, és az ezt követő orvosi és jogi viták is megjelentek. A Győrben történt eset miatt törvényt módosítottak. Jogi vita, polémia indult a halálbüntetés eltörlése, illetve a kivégzés módjának változtatása ügyében. Az eset nemcsak a jogászok, hanem az orvosok körében is nagy vihart keltett.

A „győri csuda” kutatása rávilágított eddig nem ismert orvostörténeti felfedezésekre, fizikai kísérletekre, például a villamos áram gyógyászati alkalmazására. A kutatás újabb adalékot nyújt egy nagyon fontos eszköz, a defibrillátor történetéhez is, hisz a győri kísérlet híre az egész világon elterjedt. Hozzájárult a Szentháromság és a Karolina Kórház, a vármegyeháza és az akkori börtönkörülmények jobb megismeréséhez is.

– Az Újvárosi Művelődési Házban nagy figyelmet fordítunk a hagyományőrzésre. Ezért fontosnak tartom, hogy dr. Lanczendorfer Zsuzsanna néprajzkutató városrészünket is érintő kutatását, a „győri csudát”, mint értéket minél szélesebb körben ismerjék meg – mondta Radicsné Csőre Andrea igazgatónő, az érték ajánlója.