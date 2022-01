Az Agghegyen egykor állt Széchenyi-vadászház adta Fülöp Zoltán sopronkövesdi polgármesternek az ötletet, hogy a Károly-magaslati Boszorkány meseösvényhez hasonló, gyerekeket és szüleiket közösen a Kotecsi parkerdőbe csábító attrakció legyen a településen. A soproni meseösvény ötletgazdája, Ábrahám Zsuzsanna örömmel mondott igent a felkérésre, és kidolgozta az új meseösvény részleteit. Az elmúlt hetekben megkezdődött a kivitelezés, az út hivatalos kimérése után már a földmunkákat végzik. A tervek szerint tavaszra elkészülnek a nagyobb feladatokkal, az ünnepélyes átadót pedig nyárra tervezik.

- A Cifra híd túloldalán lesz kialakítva a parkoló, a Füles patakon átkelve kezdődnek az állomások, amiken játékos ügyességi feladatokat oldhatnak meg a gyerekek - mutatja a részben már kialakított ösvényt Fülöp Zoltán. A feladatok nagy része kötődik a helyhez, a látogatók az erdőről, az itt élő állatokról és a vadászatról is tanulnak közben. Az állomások végén pedig egy mesebeli figurákat is bemutató faszobor- és hintapark várja a gyerekeket és felnőtteket. A korábbi sopronkövesdi fafaragó táborokban készült mesealakok is szerepet kapnak majd az ösvény állomásain.

Fülöp Zoltán polgármester a leendő hintapark helyét mutatja a Kotecsi Vendégház mellett.

- A meseösvény lényege, hogy a gyerekek szabad levegőn mozoghassanak, szüleikkel együtt érezzék jól magukat az erdőben és szeressék meg a természetet. A soproni állomásokhoz hasonlóan itt is játékos feladatokat kell majd megoldani. Sopronkövesden az egykori vadászház emlékére találtuk ki az állomások tematikáját, elsősorban az egyensúly és az erdő kap főszerepet. Kidőlt fatörzsön kell majd átkelni, alagúton átmászni, egy feladattal visszahozzuk a lóvasút emlékét, egy másikon az állatok nyomait kell megtalálni - mesél a feladatokról Ábrahám Zsuzsanna.

A meseösvény az egészen kicsi gyerekektől a kamaszokig, sőt, játékos kedvű felnőtteknek is élményt kínál majd, de lényege a szabadban tett közös, családi kirándulás. A beruházás turisztikai pályázati forrásból valósul meg. Az önkormányzat tervei szerint a későbbeikben a Franciska-major irányába egy kutyás tanösvényben folytatódhat majd a meseösvény.