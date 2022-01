A megye kulturális értékei közé került a mosonmagyaróvári Piarista Gimnázium, Általános Iskola és Óvoda. Ezt ünnepelte tegnap az intézmény Nagy István agrárminiszter, valamint megyei és városi elöljárók jelenlétében a piarista kápolnában.

Sokan építik

– Iskolánk célja, hogy korszerű tudást adjon növendékeinek, és keresztény emberré, a társadalom hasznos tagjává, érett személyiséggé nevelje őket. Hosszú évek óta dolgozunk ezekért a célokért közösen: szerzetesek, papok, világi pedagógusok, szülők, diákok, öregdiákok, városunk és megyénk vezetői és tisztségviselői, a piarista rend támogatói és barátai – hangsúlyozta Zsódi Viktor, a mosonmagyar­óvári piarista iskola igazgatója köszöntőjében.

Köszönetet mondott az intézmény minden tagja nevében, hogy sokan vannak itt Mosonmagyaróváron, akik elkötelezetten szolgálják a piarista küldetést és építik a piarista rendet lelki, spirituális, pedagógiai, közösségi és fizikai dimenzióban is. – Sose feledjük, hogy az aratnivaló sok, de a munkás kevés. Kérjük az aratás urát, hogy küldjön munkásokat aratásába! – fűzte hozzá az igazgató.

Az ország sorsát meghatározó személyek

Móczár Gábor, a Nemzeti Örökség Intézet főigazgatója – egykori piarista diákként – elismerően szólt az egyházi iskola Mosonmagyaróváron folyó oktatói munkájáról. Mint elmondta, a piaristák nemcsak háromszáz éve, hanem ma is adnak, hiszen a falak közül kiművelt, az ország sorsát is meghatározó személyek kerülnek ki.

Reményét fejezte ki, hogy példaként áll a mosonmagyaróvári iskola, és az országban máshol is elismerik hasonlóan városi, megyei szinten a piarista rend által folytatott magas szintű oktatást. A főigazgató ajánlotta az iskolának, hogy kapcsolódjanak be az emlékezetpedagógiai programba, melynek fő célja az ifjabb generációk nemzettudatának erősítése.

A múlt tisztelete

„Tiszteld a múltat, hogy érthesd a jelent és munkálkodhass a jövőn”– idézte Széchenyi István szavait Pető Péter, a megyei közgyűlés alelnöke, a Győr-Moson-Sopron Megyei Értéktár Bizottság elnöke. Kiemelte: a helyi, megyei értéktárakban folyó értékfeltáró és -mentő munka is hozzájárul a nemzettudat erősítéséhez.

– Amikor 1739-ben Óváron a piarista iskola megkezdte működését, az elöljárók úgy gondolkodtak, hogy egy megyeszékhely több mint az ott élők lakóhelye és több mint egy közigazgatási székhely, az egy magyar és keresztény közösség. Ezért is teljesedett ki az intézmény mind az oktatás, mind a művelődés, a kultúra terén, egyfajta szellemi motorja lett a két nagyobb város, Pozsony és Győr között a megyének ez a piarista közösség, mely két évszázadon keresztül fejlődött. Erejét mutatja, hogy amikor újraindulhatott, jelentős térségi szerepe lett – fogalmazott Pető Péter, aki Németh Zoltánnal, a megyei közgyűlés elnökével közösen adta át Zsódi Viktornak a megyei értéktárba való felvételről szóló elismerő oklevelet.

Szellemi magvetés

Nagy István agrárminiszter az egyházi iskola „szellemi magvetésben” való szerepét emelte ki. Hogy a piarista közösség itthon van Mosonmagyaróváron, jelzi a város és a megye jelen elismerése, miszerint értékmentő munkát végeznek e falak között. – A nemzet fennmaradása az oktatáson is múlik – hangsúlyozta a térség országgyűlési képviselője, kiemelve azt is, hogy belátható közelségbe került az iskola fizikai megújulása is.