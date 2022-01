Az Országos Vízügyi Igazgatóság osztotta meg Facebook-oldalán a különleges lánykérést: „Ugye abban egyetértünk, hogy a szerelem az egyik legcsodálatosabb dolog a világon? Képzeljétek, a Győri Vízügy hansági szakaszmérnökségén dolgozó és Lébényben élő Takács Evelin kolléganőnk kezét kérte meg szerelme a Rádió 1 reggeli műsorában!” A bejegyzésre a fiatal pár több száz lájkot, gratulációt zsebelhetett be. Mi is megérdeklődtük a részleteket.

– Szerdán mit sem sejtve mentem dolgozni. A főnököm az irodájába hívott, és néhány pillanat múlva ott állt az ajtóban a párom, ingben és egy szép virágcsokorral. Gondolkodtam is, mi lehet, hiszen sem születésnapom, sem évfordulónk nem volt... Norbi nem akart egy snassz lánykérést, igazán emlékezetessé akarta tenni: megtudtam, hogy élő adásban vagyunk. Szinte sokkot kaptam, nem is emlékeztem, mit mondtam a telefonba Balázséknak – kezdi a történetet Takács Evelin, aki mit sem sejtett abból, hogy milyen akciót készít elő szerelme, Tóbiás Norbert.

Norbi, mint meséli, régi hallgatója Sebestyén Balázsék műsorának a Rádió 1-en. Tavaly is szerveztek hasonló Valentin-napi versenyt, mint a mostani: a jelentkező párok közül egyet kiválasztanak, akinek megrendezik az álom- esküvőjét, a jegygyűrűtől a fotós leszervezéséig mindent.

– Éppen a napokban emlegette Evelin, hogy azt álmodta, összeházasodunk. Ezt égi jelnek tekintettem. Múlt szombaton jelentkeztem Balázsék műsorába, másnap már vissza is jeleztek, hogy bekerülünk ezen a héten szerdán. A kollégáim tudták, mire készülök, cukkoltak is vele – meséli mosolyogva Norbi, aki megjegyzi, bizony nagyon izgult. Nem is annyira a lánykérés miatt, hanem hogy mindezt élőben, ország-világ füle hallatára kell megtennie. Talán az nyugtatta meg, hogy biztos volt a válaszban, azaz az igenben.

A vízügynél dolgozó Evelin és a műszaki előkészítőként tevékenykedő Norbert másfél éve alkot egy párt.

– Társkeresőn ismerkedtünk meg, amikor én már lemondtam arról, hogy bárkivel is sikerül ott találkoznom. Eleinte Messengeren, majd telefonon beszélgettünk, Norbi akkor még Nagycenken élt. Először Győrben randiztunk, egy hónapra rá össze is költöztünk – avatott be a 30 éves menyasszony, aki azt is elárulta, már korábbi Valentin-napon, karácsonykor vagy évfordulójukon is számított a lánykérésre.

A versenyben 4 pár van, köztük Evelin és Norbert. A Rádió 1 honlapján január 31. és február 6. között lehet szavazni, majd másnap kiderülhet, hogy valójában melyik pár álomesküvője teljesülhet. Addig is sok boldogságot, hosszú együtt töltött éveket kívánunk az ifjú párnak!