Korábban egészségházat építettek, felújították a helyi iskolát, s most újabb fejlesztéseket tervez a rajkai önkormányzat. Kiss Vince polgármester szerint ez azért is fontos, mert a lakosság jelentős növekedése várható, egyre több a gyerek.

Új épületeket terveznek

Tavaly utat építettek, az iskolában egy szabadtéri tanterem jött létre a helyi német nemzetiségi önkormányzattal karöltve. Utóbbi veszi használatba a régi háziorvosi rendelőt, ahol a Német Kultúra Házát alakítják ki az év végéig, amelyben egy helytörténeti gyűjtemény is helyet kap.

– A régi fináncház az önkormányzat tulajdonába került. Itt tervezünk egy új bölcsődét létrehozni, mert a régi épület korszerűtlen. Hatvannégy éve működik ott a bölcsőde, de már nem felel meg a mai követelményeknek. Az új ingatlan terveit elkészíttetjük és pályázni szeretnénk forrásra. A rendőrség egykori ingatlanát megvásárolná az önkormányzat az államtól. Régóta nem használták, egy új, négycsoportos óvodát szeretnénk létrehozni benne, és egy TOP plusz pályázati kiírásban is reménykedünk – hangsúlyozta Kiss Vince.

Idei terv két játszótér kialakítása a Víztorony utca két végén, az érintett ingatlanberuházóval közösen. Ezek várhatóan tavaszra elkészülnek.

Bevonják a szlovák lakókat is

Kiss Vince fontosnak tartja, hogy a faluban legyenek olyan programok, amelyek a magyarok mellett a szlovák ajkú lakosságnak is szólnak.

– Advent idején a jótékonysági borház tevékenységébe szlovák baráti társaságok is bekapcsolódtak, gyűjtöttek az óvodának, a bölcsődének, a mosonmagyaróvári hospice-­háznak. Jelentkeznek csapatok a falunapi főzőversenyre, focimérkőzésekre, de más szabadidős tevékenységekre is, például kenutúrára. Együttműködésben folytatódott a korábban elkezdett fásítási program is: míg az önkormányzat 201 csemetét ültetett el a közterületeken, ebből 60 diófát a dunakiliti út mentén, a szlovák lakók 18 törökmogyorófát adományoztak és ültettek az egyik leendő játszótéren – sorolta a faluvezető, megjegyezve, hogy az ide települők szépen gondozzák az előkerteket, utca­frontokat is.

– Nem párhuzamos társadalmakat akarunk: legyen közös a falunap, az advent vagy a focicsapat is – fűzte hozzá Kiss Vince.

Faluszépítés

A település évek óta részt vesz a Virágos Magyarországért környezetszépítő versenyen. Legutóbb Keszthelyről Régiós Arany Rózsa minőségi díjjal térhettek haza.

– Ezzel a kitüntetéssel a több éven át végzett színvonalas környezetszépítő munkánkat ismerték el. Rajka zöldfelületeire évente mintegy 40 millió forintot fordítunk a temetőtől a sportpályáig. Sok új zöldfelületet is kezelésbe vettünk – emelte ki a faluüzemeltetéssel foglalkozó Rajkai Hármashatár Kft. ügyvezetője, Szirtl György.