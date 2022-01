– Ám ennél is fontosabbak a teában fellelhető antioxidánsok, hasznos ásványi anyagok és nyomelemek. A tea valódi életelixír. Különösen a zöld teának vannak kimutathatóan kiváló élettani hatásai. Az pedig rajtunk múlik, hogy a teázás spirituális élmény is legyen. Hozzátette: náluk leginkább a gyümölcstea hangsúlyos, elsősorban a betérő egyetemisták, középiskolások körében. A középkorúak és az idősebbek az ízesített fekete és zöld teákat fogyasztják szívesen. Sokan ajándékba is vásárolnak minőségi szálas teákat, ez az elmúlt karácsonykor is sláger volt. Alig száz kilométerrel odébb, Sopronban egészen máshogyan teáznak az emberek.

Németh Róbert teamester, a győri Mandala Teaház tulajdonosa Németországban sajátította el a teakészítés fortélyait. Fotó: Csapó Balázs