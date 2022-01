Többek közt erről beszélgettünk Nagy Erikkel, aki alig 16 évesen az egyik legjobb magyar felnőtt játékosnak számít, és a nemzetközi mezőnyben is letette a névjegyét.

– Puskás és az olimpiai bajnokok hazájában hogyan találkozik egy magyar kissrác a snookerrel?

– Hat-hét évesen apukámmal és a papámmal is sokat néztük a közvetítéseket, tetszett a játék. Egyre lelkesebb lettem, mire a szüleimtől kis méretű snooker­asztalt kaptam. Ez még két méter hosszú sem volt, de egyre jobban beleszerettem a játékba, s otthon sokat löktem a golyókat.

Családi fotóval fordult a kocka

– Már kisiskolásként részt vettél versenyeken?

– Bár szóba került ez, akkor még nem tudtam komolyan foglalkozni a snookerrel. Apukámmal néha eljártunk a Révészbe, ott volt igazi, rendes méretű snookerasztal (a szabványos snooker­asztal 3,6x1,8 méter nagyságú – a szerk.). Hétévesen alig értem fel a játéktérig, mégis nagyon élveztem a játékot. A Révészben a pultosok folyamatosan biztattak, hogy ügyes vagyok, Pestre kellene edzésekre járnom. Akkoriban erre nem volt lehetőségem, ám a játékkal mindig kapcsolatban maradtam. Néztem a legjobbak meccseit a tévében, otthon gyakoroltam.

– Mikor fordult komolyra a snooker iránti szenvedély?

– 14 éves voltam, amikor apukámmal és a papával elmentünk a fővárosba snookerezni. A közös családi játékról feltettem egy fotót a Facebookra, amit meglátott az általános iskolás földrajztanárom. Ő ajánlott kiváló győri edzéslehetőséget, az édesapja, dr. Zakariás Géza (a Széchenyi-egyetem docense – a szerk.) ugyanis a helyi snookerklub tulajdonosa. A mai napig dr. Zakariás Géza az edzőm, akiben kiváló sportembert ismertem meg; emberileg és szakmailag sokat köszönhetek neki. Gyakran elemezzük közösen a játékot, hisz a snookerben mindig legalább három lökéssel előre kell gondolkodni.

A győri Nagy Erik napi három-négy órát edz, hogy profi snookerjátékos válhasson belőle.

Napi sorozatterhelés

– Olvasóink hogyan képzeljék el a heti felkészülésedet tanulás mellett?

– Suli után egyből jövök snookerezni. Hét napból általában hat nap szoktam edzeni. A Krúdyban kora délután, 14–15 óra körül végzek, utána többnyire napi 3–4 órát gyakorlok. Tanulni este szoktam, turizmus a szakirányom. A végzettséget szeretném megszerezni, de most elsősorban a nyelvtanulásra fókuszálok. Angolból el akarok jutni felsőfokra, hisz a snoo­-ker nyelve – már csak a hagyományok miatt is – az angol. A külföldi versenyeken mindenki a világnyelvet beszéli, a magas szintű angol alapnak számít ebben a sportban. A snooker mellett van még egy hobbim, amit nagyon kedvelek, ez a komolyzene, nyolc éve zongorázom.

– Mennyire fárasztó a snooker? A nagy versenyek végjátékában többnyire délután és este is megmérkőznek egymással a játékosok. Ezek az etapok általában külön-külön legalább négy órán át tartanak.

– Itthon ilyen hosszú mérkőzésekre nem kerül sor, illetve egy-egy meccset viszonylag gyorsan le lehet zárni. Számomra inkább az edzések megterhelők. Itt szinte mindig több órán át kell koncentrálnom, előbb a megfelelő lökések kiválasztására, majd az ideális kivitelezésre. Álmom, profi nemzetközi versenyeken részt vehessek, ahol egy-egy mérkőzés vagy akár frame könnyen elhúzódhat. Ezért is készítem magam a többórás edzésekkel a sorozatterhelésre.

Dobogó az ob-n

– A decemberi hazai országos bajnokságon felállhattál a dobogóra és bronzérmet szereztél. A felnőtt játékosok mit szólnak ahhoz, hogy jön egy 16 éves srác Győrből, s legyőzi őket?

– Már nem éri őket meglepetésként. A mezőny tagjai tisztában vannak az erőviszonyokkal, s számolnak velem. Az első felnőttversenyemen két éve rögtön négyből négy mérkőzést nyertem. Tavaly megtiszteltetés volt számomra, hogy a jelenlegi legjobb magyar játékos, Fenyvesi Zsolt többször elhívott edzőpartnernek, s vele készülhettem. Edzőmeccsen sikerült már legyőznöm, s remélem, hamarosan tétmérkőzésen is átugrom ezt az akadályt.

– A magyar snooker másik nagy tehetsége, Révész Bulcsú kortársad. Vele milyen a kapcsolatod?

– Korrekt a viszonyunk, szóba került, hogy jó volna, ha többször együtt edzenénk idén. A közös gyakorlásokból mindketten csak profitálhatunk, s húzhatjuk egymást felfelé. Persze ha versenyen találkozunk, akkor le akarjuk győzni a másikat, de ez így van rendjén. Mindkettőnknek a győzelem a célja.

– A magyar felnőtt bajnoki cím már idén realitás lehet?

– Jelenleg negyedik helyen állok a hazai ranglistán, azt reálisnak érzem, hogy hazai felnőtt versenyeken a döntőkig jussak.

Nagy Erik a sikeresen megvívott OB negyeddöntőt követően. Fotó: MBSZ

Kötélidegek

– Beszélgettünk már a snooker taktikai oldaláról. Az intelligencia mellett kulcsszerepük van a kötélidegeknek is ebben a sportban. Ha nagy nyomás alatt kell lökni, hogyan kezeled a szituációt?

– Amellett, hogy ebben is kell még fejlődnöm, úgy érzem, meg tudok birkózni a játéknak ezzel a részével. Szeretem a kiélezett helyzeteket, amikor jelentős a tét. Idén sikerült több olyan meccset nyernem, amikor mindössze pár golyó döntött győzelem és vereség sorsáról. Fenyvesi Zsoltot edzőmeccsen úgy sikerült legyőznöm, hogy már csak a fekete golyó maradt az asztalon, s azt nehéz helyzetből kellett lyukba lőni. Összejött, amiből tudok erőt meríteni a jövőben is.

– Aki nyomon követi a legnagyobb presztízsű snookerversenyeket, tisztában van vele, hogy mennyire kemény dió a profik közé bekerülni. Győrből el lehet jutni ebbe a csillogó világba, ahol óriási pénzdíjakért játszanak?

– Mindig lépésekben gondolkodom. Áprilisban a lengyelországi EB-n szeretnék jó játékkal előrukkolni, minél messzebb jutni a táblán. Ezen a megmérettetésen remélhetőleg tudunk vásárolni versenyasztalt, ehhez jelenleg keressük a szponzorokat. Visszatérve az eredeti kérdésre: rögös, nehéz út vezet a profik világába, de nem érzem lehetetlen küldetésnek. Az őszi portugáliai korosztályos EB-n például legyőztem egy északír srácot, aki aztán az egyik profi szigetországi verseny selejtezőjében meccset is nyert. A mérkőzését még a Eurosport is közvetítette élőben. Remélem, nekem is lesz hasonló élményekben részem.

Erik játék közben. A ménfőcsanaki fiatalember szereti a kiélezett küzdelmeket, amikor egy-egy lökés dönt győzelem és vereség sorsáról.

Névjegy

Nagy Erik több mint két éve foglalkozik komolyan a snookerrel. Az országos ranglista negyedik helyén zárta a tavalyi évet, valamint az ob-n megosztott harmadik hellyel jelezte, hogy komolyan kell számolni vele. Sikerült eljutnia a portugáliai korosztályos Európa-bajnokságra, ahol két sorozatban tette próbára magát. A nemzetközi bemutatkozás jól alakult: mind az U18-as, mind az U21-es korosztályban a 17. helyet szerezte meg.