„Jogosítványt óvó” utazás

„Van érdeklődés a mostani Vince-napi buszkörjáratra a Pannonhalmi borvidéken. A létszám visszafogottabb, az átlagosnál több lemondás érkezett, de nincs okunk panaszra. Sokan elsők között kérdezik, hogy a járványügyi szabályokra figyelünk-e, aminek örülök. A buszon kötelező a maszkviselés, s az ajánlott távolságtartást is kérjük utasainktól” – kezdte Borbély Sándor.

A „jogosítványt óvó” utazást évek óta szervező Borpromo cég ügyvezetője szerint tapasztalható lemorzsolódás a vendégkörben, ám szép számmal vannak új jelentkezők is. „Ezúttal is menetrendszerűen, kiszámíthatóan közlekednek a buszok. A járatok sűrűségén nem változtattunk, minden kiszemelt pincészetben két óra jut a kóstolásra” – mondta Borbély Sándor. Arra a felvetésünkre, hogy védettségi igazolványt kérnek-e a borbarátoktól, a következő választ kaptuk: „esetünkben nincs szó tömegrendezvényről, így nem nézzük a védettségi kártyákat. Nagy buszokkal járjuk a pincéket. Lesz olyan járat, amelyen 8-10-en utaznak majd, de a létszám csúcsidőszakban sem emelkedik 40-45 utas fölé”. A január 22-én, szombaton közlekedő buszokra az e-mailes regisztráció már lezárult; akik mégis kedvet kaptak a kóstoláshoz, telefonon érdeklődhetnek.

Borbély Sándor

Öt tétel

A Pannonhalmi borvidék Vince-napi pincejárásának programkínálatát a korábbi évekhez viszonyítva semmiképp sem mondhatjuk szegényesebbnek. A legismertebb borászatok kinyitják kapuikat, az árakon pedig nem emeltek jelentősen. Öt tételből álló borkóstoló harapnivalóval 4000-5000 forint között mozog. „A járvány kezdete óta kevesebb látogatót köszönthetünk a pincénkben, de a kialakult helyzethez képest elégedettek vagyunk. Pénteken és szombaton 150-200 vendégre számítunk. Az összes pincejárás (Vince-nap mellett pünkösdkor és Márton-napkor látogathatók a borászatok szervezetten – a szerk.) remek alkalom arra, hogy széles körben megismerjenek bennünket” – hallottuk a nyúli Cseri Pincészet borászától, Cseri Barnabástól.

Cseri Barnabás

A legnépesebb csoport 40 fő lesz

„A hagyományos Vince-napi kirándulást, szőlőmetszést, forralt borozást idén is megünnepeljük, de a dűlőben tartott túra most nem lesz nyilvános a járványhelyzet miatt. A pincészetünkben mi is várjuk a vendégeket, szombaton több mint száz fővel számolunk. Lesz turnus, ahol nyolc-tízen kóstolják a tételeket, míg a legnépesebb csoport 35-40 fő körül mozog majd kora délután” – közölte Illés Tamás, a Pannonhalmi Főapátság pincészetének marketing- és kereskedelmi vezetője.

Illés Tamás

Családias hangulat

Sopronban és a város környékén nem tartanak szervezett Vince-napi pincejárást január 22-én. „Szerencsére úgy tapasztaljuk, megmaradt a kedv a borkóstolásra. Leszámítva az első hullám utáni azonnali zárásokat, esetünkben jelentős kiesésekről nem beszélhetünk. Tavaly év végén ünnepek előtt és között több baráti társaságot fogadtunk, jellemzően 10-20-an tették próbára palackjainkat azonos időben. A vírustól függetlenül családias hangulatú kóstolásokban gondolkozunk, olyan találkozásokban, amikor lehetőség nyílik beszélgetni a vendégekkel. A védettségi igazolványra mindenki esetében rákérdezek, ami a többség számára nem okoz problémát. Sőt, megnyugtatóan hat a látogatókra” – tudtuk meg Lőrinczy Bálinttól, a soproni Steigler Pince tulajdonosától.