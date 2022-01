Még tavaly december 14-én mutatták be az emlékév arculatát, melyet a Soproni Egyetem Alkalmazott Művészeti Intézetének harmadéves grafikushallgatója, Kovács Petra Bianka tervezett. A képi világban megelevenedik Sopron múltja, a száz számjegyeiben látható a Tűztorony, de szerepel benne a gróf Széchenyi Istvánt szimbolizáló díszruha, megjelenik a népművészet és a borvidék is. Január végén felkerült a városháza homlokzatára a 100 éves évforduló lobogója, majd folyamatosan tűzték ki a zászlókat a város intézményeire, középületeire. Az összetartozást jelképező lobogó megjelent a népszavazásban részt vevő környékbeli települések községházain is.