Gond van a gázzal Győr-Szabadhegyen? Utánajártunk!

Több, Győr-Szabadhegyen lakó olvasónk is azt jelezte szerkesztőségünknek, hogy az elmúlt napokban nála lassabban forr fel a gáztűzhelyen melegített víz, és a gáz lángja is más színű. Állításuk szerint nem a megszokott kékes, inkább világosabb, vöröses. Utánajártunk, hogy mi lehet az ok.

Forrás: Pixabay

Gond van a gázzal Győr-Szabadhegyen? Pingiczer Szabolcs győri gázszerelő válaszát azzal kezdte, hogy a szakmában terjedő szóbeszéd szerint nyáron a tűzhelyre feltett húsleves három óra alatt, télen pedig mondjuk négy és fél óra alatt fő meg. Ha magyarázatot keresünk, ez a különbség származhat akár a két évszakban szolgáltatott gáz fűtőértékéből. Érdemes tudnunk, hogy például a palackos gáz több kalóriával rendelkezik, mint a vezetékes, fűtőértéke annak nagyjából két és félszerese. A gázszerelő cáfolta azt az olvasói felvetést, hogy a csapvíz melegítése tart hosszabb ideig, hiszen télen több fokkal hidegebb. Szerinte itt nincs lényeges különbség. A szín eltérése sok mindenből eredhet, az egyik lehetséges ok, ha a csővezeték valahol a távolban lyukas, ugyanis egy aprócska lyukon is belekerülhet föld, amitől elszíneződhet a gáz, fejtegette Pingiczer Szabolcs. Olvasóink feltételezést, miszerint a szolgálató trükközik, és hígítja a gázt, az általunk megkérdezett szakemberek cáfolták: az észrevétlen és biztonságos csaláshoz, tehát a robbanásveszély elkerüléséhez elképzelhetetlenül nagy technikai felszereltségre, ráadásul nagyszámú, beavatott munkatársra volna szükség. Másrészt a földgáz levegővel keverve robbanna, ezért hígítására más gáz kellene, így pedig az elegy drágább lenne, mint maga a földgáz. Ráadásul hatalmas mennyiségre lenne szükség belőle ahhoz, hogy minimális változás elérhető legyen. Így aztán a szolgáltatónak többe kerülne a trükközés, mint a nyereség. Ugyancsak magyarázat lehet, hogy ha csökken a gázvezetékekben lévő nyomás, akkor több időbe telik egy adott hőmérséklet elérése. Hétvégenként például, így vasárnap délelőtt, a kora esti órákban, amikor többen sütnek-főznek, egyszerre sokan használják a szolgáltatást, elképzelhető, hogy emiatt észlelhető némi változás. Végezetül megkérdeztük a régióban szolgáltató MVM Égáz-Dégáz Földgázhálózati Zrt.-t. Válaszukban közölték: a földgáz minőségi követelményeit jogszabály rögzíti, az általuk szolgáltatott földgáz minősége megfelel ennek. Az elosztóhálózatba betáplált földgáz minőségi paramétereit a szállítói engedélyes méri. A földgázelosztó a szállítói engedélyes által mért és rögzített minőségű gázt juttatja el a felhasználóknak, amelynek a fűtőértéke folyamatosan javult az elmúlt években. Hozzátették: a gázkészülékek rendszeres karbantartása, tisztítására is felhívják ügyfeleik figyelmét, ugyanis ennek hiányában előfordulhat például, hogy a tökéletlen égés miatt a gázláng színe nem a megszokott kék.

