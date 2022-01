A kidobott karácsonyfák elszállítása folyamatosan történik, két-három naponta minden gyűjtőpontról elviszik a növényeket. A szolgáltató felhívja a figyelmet arra, hogy a nem kijelölt helyekre vagy a szelektív hulladékszigetekre tilos elhelyezni a fenyőfákat, ez illegális hulladékelhelyezésnek minősül, amit a hatóság büntet.

A Győr- Szol Zrt. Győrben a karácsonyfák közterületen történő összegyűjtéséhez idén is több mint 100 gyűjtőhelyet jelöl ki a város területén. Az elmúlt években megszokott helyszínek mellé két új is felkerült a listára, az egyik is Amadé László utca 1. számmal szemben lévő, a másik az Örkény utca 17. szám melletti zöldterületen található.

A belvárosban fenyőfagyűjtő ketrecek, a lakótelepeken táblával kijelölt helyek jelzik a gyűjtőpontokat. A szolgáltató ezúton is kéri a lakosságot, hogy a fákat mindenki a kijelölt gyűjtőhelyekre vigye.

A Győrben összegyűjtött mintegy 35.000 – 40.000 darab karácsonyfát hasznosítják, ezért a Győr-Szol Zrt. ezúton is kéri, hogy a fenyőfákról a díszeket, fényfüzéreket és talpakat kidobás előtt lehetőség szerint mindenki szedje le.

A győri fenyőgyűjtő helyek listája a www.gyorszol.hu weboldalon illetve a szolgáltató Facebook oldalán is olvasható.

A fenyőfák január 31-ig vihetőek el a kijelölt gyűjtőhelyekre.

A GYHG Nonprofit Kft. közszolgálati hulladékszállítási működési területén a családi házas övezetekben, illetve a bio hulladékgyűjtővel rendelkező ingatlanok esetében a díszek nélküli fenyőfa apróra aprítva a barna fedeles kukában is elhelyezhető. A volt karácsonyfák az ünnepi dekoráció nélkül, a jogosultság igazolása után a hulladékudvarokba is beszállíthatóak.