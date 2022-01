Kivétel három esetben van a bevásárlóközpontnál. Mozijeggyel három, fitneszterem- belépővel négy, míg a kaszinó vendégei számára öt óra ingyenparkolás jár. A bevásárlóközpont parkolójában az első két óráért 300 forintot kell fizetni az autósoknak, utána pedig minden megkezdett óráért 300 forintot számláznak.

Így látja a pláza üzemeltetője

A pláza üzemeltetője, az Indotek Group a korábbi üresjáratok számlájára írja a rendszer átszabását. „Azért léptünk, mert tavaly a parkolójegyek 90 százalékáért nem fizetett senki. Megjegyzem, az első 15 perc alatti türelmi idő érvényben maradt. Ez általános gyakorlat a fizetős parkolók esetében, ha valaki nem találna szabad helyet és így nem tudja igénybe venni a szolgáltatást. Figyelemmel kísérjük a visszajelzéseket, monitorozzuk az új rendszert” – közölte Pintyőke Marcell. Az Indotek Group kommunikációs vezetője hozzátette: „Szükség esetén, a tapasztalatok tükrében korrigálhatjuk a parkolási rendet a jövőben.”

Nehéz helyzetben a közelben lakók

Az biztos, hogy a pláza környékén élőket is foglalkoztatja az új szituáció. A Tihanyi út 68. szám alatt, közvetlenül a pláza szomszédságában a szabad helyek mindennap gyorsan elkelnek. A szűk utcában a győri önkormányzat 51 csapadékelvezetős parkolót alakított ki térkövekből 2016-ban. A több mint 60 millió forintos beruházás enyhített az akkori parkolási káoszon; korábban gödrökkel teli, rossz minőségű „placcon” szlalomoztak a lakók itt. Csakhogy a megújult közparkolót hamar felfedezték a plázába igyekvők is. Így a négyemeletes tömbökben élő családoknak azóta is napi kihívás szabad helyet találni.

Az egykori laktanya közelében kialakított murvás helyek is népszerűek.

Ingyenes helyek nyomában

A Kisalföld munkatársai a helyszínen azt tapasztalták, hogy a plázába érkezők többsége most is keresi az ingyenes parkolást. Erre a legjobb lehetőséget a közeli Petz parkolóház építésekor kialakított „ideiglenes” parkoló kínálja. Az ideglenes szót nem véletlenül tettük idézőjelbe; a 222 helyet számláló murvás területet nem szüntették meg azután sem, hogy a Petz-kórház melletti óriásgarázs megnyitotta kapuit 2020 júniusában. Az egykori Vadász-laktanya területén lévő parkoló tehát jelenleg is rendelkezésre áll. Innen körülbelül 150–200 méteres aszfaltos út vezet a bevásárlóközponthoz. Akik ide tartanak, s nem akarnak jegyre költeni, élnek ezzel az opcióval.

Ez a 150-200 méter hosszú út vezet a plázához az egykori laktanya melletti parkolóból.

Petz-parkolóház

Érdemes szót ejteni a Petz parkolóházról is. Utóbbi úgy kellett, mint egy falat kenyér – a vírus terjedése előtt 10 ezer ember fordult meg naponta a Petz-kórházban –, a járvány miatt azonban még nem volt „csúcsra járatva” a létesítmény. A szabad helyeket mutató táblák szerint egyelőre 50–60 százalék között mozog az óriás­garázs kihasználtsága. Ha végre magunk mögött tudjuk a koronavírust, ez a szám minden bizonnyal emelkedik majd, míg a Petz parkolóház szabad helyei­nek száma csökkenni fog.

Megkérdeztük Olvasóinkat

Szalay Pálné – Jó lehetőségnek tartom az egykori laktanya közelében kialakított parkolóhelyeket. Ezen a helyen tisztességesen megállhatunk a murván.

Gyurkovics Balázs – Számomra nem okoz gondot, ha sétálnom kell. De jogosnak érzem, hogy akik adott épület közvetlen közelében akarnak parkolni, kényelmi díjat fizessenek.

Horváth Nándor – Nagylózsról érkeztünk kisbusszal, ápolókat hoztam továbbképzésre. A frekventált parkolókban ugyanis nagyobb a nyüzsgés, így a sofőröknek nehezebb pihenni.