Közel tíz éve fogadott szállóvendégeket a hotel, és két éve guríthatták utoljára a golflabdát a sportolni vágyók Dunakilitin, a néhai Csebi-Pogány Alajos birtokán. Most újraéledhet ott az élet: látogatásunkkor éppen a karbantartási és tisztítási munkákat végezték a szakemberek. Február 19-én ugyanis a Princess Bállal mutatkozhatna be a barokk stílusban épült kastély.

Itt tanult meg golfozni

– Tizennégy éve élek Dunakilitin, az itteni pályán tanultam meg golfozni. Sajnáltam, amikor két éve bezárt a golfpálya. Ismertem a tulajdonost, történetét, Csebi-Pogány Alajossal személyes kapcsolatban álltam, az utolsó időszakban is. Mintegy háromnegyed éve kezdtünk erről beszélni, hogy kibérelném a golfpályát – kezdte beszélgetésünket Mészáros György, pozsonyi származású vállalkozó, ingatlanbefektető. Az új bérlő arról is beszélt, hogy elsőként a golfpályát célozta meg, és utána jött a gondolat, hogy a kastéllyal is szívesen foglalkozna.

Utánpótlás-nevelés

– A golfpályát már felújítottuk, ott az utolsó simításokat végezzük. Öntözőrendszert telepítettünk, megújult a fű, új greeneket építettünk ki a kilenclyukú pályán. Eddig zömével szlovák vendégköre volt, hiszen a szomszédunknál jóval népszerűbb ez a sportág. Tervünk a sportág népszerűsítése a magyar fiatalok körében is, ebben két golfedző is segítségünkre lesz. Az új golfozók nevelése mellett táborokat is szerveznénk, felpezsdítve itt a sportéletet. Várhatóan április végén nyitunk – emelte ki az üzemeltető, aki a pályát kezdőknek és haladóknak, nőknek és szenioroknak is ajánlja. Azt tervezik, hogy a golfpályának állandó nyitvatartása lesz, a kastélyszálló azonban hétvégente, illetve rendezvények alkalmával fogadna vendégeket.

Céges rendezvények és pompás esküvők

– Nyitottak vagyunk a turisták előtt: lesznek golfcsomagok, szállási lehetőséggel, de várjuk a kerékpáros és vízi turistákat is, illetve a hármashatár közelében azokat is, akik Bécsbe vagy Pozsonyba látogatnának el csillagtúraszerűen. A kastélyszálló fő profilja szerint esküvők és céges rendezvények helyszíne lenne, már többen érdeklődnek a szolgáltatások iránt. Emellett olyan programokat is tervezünk, amelyekkel a környékbeliek felé is nyitnánk: koncerteket, színházi előadásokat – emelte ki Mészáros György.

A Princess Palace egyébként húsz, nagyrészt apartman jellegű szobával rendelkezik, barokk jellegű bútorokkal berendezve. Most a javító- és karbantartási munkákat végzik, a részleges műszaki felújítás után a külső teraszok rekonstrukciója várat magára. A bérlő szerint a wellnessrészleg jövő évi feladatuk. Legközelebb tehát február 19-én leshetünk be a falak közé: ekkor bállal fogadják az érdeklődőket. Magyar, német és szlovák nyelvű műsorvezető mellett különleges vacsora, sztárvendég és reneszánsz tánc szórakoztat. Március közepén esküvőhétvégét, a későbbiekben pedig menyasszonyiruha- kiállítást is szerveznének. A főszponzor, egy autókölcsönző cég ingyenesen szállítja haza a bálozókat 150 kilométeren belül.