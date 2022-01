Ahogy azt már megírtuk: a vád szerint É. Imre 2015-ben anyagi gondokkal küzdött, de a munkájához egy kotrógépre volt szüksége. Megkérte O. Vilmost, hogy béreljen neki egyet Ausztriából. Miután ez megtörtént, megölte a villanyszerelőt, hogy végleg megtarthassa a munkagépet. Később, 2018 márciusában, M. Zoltánnal beszélt meg találkozót. Azt mondta neki, hogy vissza akarja adni a több mint 10 ezer eurós tartozását, és egy új munkája is van számára. A vád szerint ekkor meggyilkolta a férfit, a holttestét elrejtette.

M. Zoltán hozzátartozóinak és barátainak vallomását É. Imre rezzenéstelen arccal, néha mosolyogva hallgatta. Ezt több rokon is nehezményezte. – Mit mosolyogsz? Nincs bűntudatod? – szólt oda az eltűnt mosonmagyaróvári férfi lánya, Adrienn. Tegnap a vádlott sok évvel ezelőtti beszélgetéseket idézett fel, amire a lány észrevételt is tett a bírónak. – Érdekesnek találom, hogy édesapám eltűnésével kapcsolatban É. Imre csak homályosan vagy összevissza emlékszik, de 10–20 évvel ezelőtt történtekre pontosan hivatkozik – mondta Adrienn.

M. Zoltán apósát is meghallgatta tanúként a bíróság, ahogyan egyik régi jóbarátját, Gyergyovics Mihályt is. Mind a ketten azt állítják, hogy Zoli imádta a családját, mindig csillogott a szeme, amikor róluk beszélt. Tervei voltak, két nappal később apósával horgászni készültek. Azt mondták, nem lehetett olyan ok, amiért szándékosan eltűnt volna.

A feltételezett kétszeres gyilkos viszont maffiatörténettel bizonygatja ártatlanságát, szerinte az eltűnt villanyszerelők élnek, és bujkálnak. Állítása szerint O. Vilmos Szlovákiában az ukrán maffiának dolgozott, és kapcsolatai voltak egy marihuánaültetvényen. Ki akart szállni, de nem engedték, és tőle kért segítséget, hogy eltűnjön. A vádlott ugyanezt mondja M. Zoltánról is, szerinte ő vette át Vilmos helyét a kenderültetvényen, és szintén ki akart szállni. Ő is tőle kért segítséget, nála hagyta a kocsiját.

M. Zoltán felesége hazugságnak tartja a vádlott sztoriját. Azt mondta, férje nem járt Szlovákiá­­ba, sosem került drogügyletbe, és semmi oka nem volt eltűnni, O. Vilmossal pedig körülbelül két hétig dolgoztak együtt. Az eltűnt villanyszerelők É. Imrének dolgoztak alvállalkozóként. M. Zoltánt pár hónappal eltűnése előtt hívta a vádlott Salzburgba dolgozni. Egy osztrák milliomos nemesi kastélyát újították fel. Tegnap délutánra őt idézte be a bíróság, de nem jelent meg a tárgyaláson, és telefonon sem érték el. Az osztrák köti össze a két áldozatot és a feltételezett gyilkost az ügyben. Jövő héten folytatódik a tárgyalás.